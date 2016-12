Asumió dirección del PS de Montevideo

La nueva dirección de la Departamental de Montevideo del Partido Socialista (PS) asumió el martes. La Comisión Electoral Departamental proclamó a los nuevos integrantes del Comité Departamental según los resultados de las elecciones departamentales realizadas el domingo 18 de diciembre. Ese día resultó electo secretario político Juan Silveira, ex vicepresidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado y ex dirigente sindical de la Unión Ferroviaria. Según informa el sitio Socialista Montevideo, en el acto se resolvió por unanimidad designar un Ejecutivo provisorio hasta que se elija el Comité Ejecutivo Departamental definitivo. El provisorio quedó integrado por Juan Silveira, Sofía Pastorino, Valentina González, Alejandro Antonelli, Daniela Brandon, Daniel Arbulo, Horacio Pérez y Sebastián Valdez. También se eligió secretaria de Organización a Valentina González, de 24 años, referente de la brigada Marx Attack, de la Juventud Socialista del Uruguay. Vale recordar que en las elecciones de la departamental, Silveira se impuso a Arbulo y a Valdez como secretario político, mientras que el Comité Departamental de Montevideo quedó compuesto por 24 integrantes de la lista A (61,4%), de la corriente que lidera el secretario político saliente, el diputado Gonzalo Civila (“ortodoxos”); seis de la lista B (17,9%); cinco de la lista C (13,9%), ambas de la corriente denominada “renovadora”, y dos de la lista D (6,8%), de la nueva corriente Unidad y Práctica Socialista, que por primera vez se presentó como tal en una elección interna del PS, y cuyo referente es el edil Valdez.