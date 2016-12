Bancada del FA en el Senado discute hoy impuesto a retirados militares

Hoy puede ser un día clave para saldar la discusión interna, pero es difícil que el proyecto de ley que crea un impuesto para las jubilaciones militares se apruebe en la cámara alta antes de fin de año, tal como solicitaron los diputados del Frente Amplio (FA) hace unos días. La senadora Constanza Moreira pidió que el asunto sea incluido en el orden del día para la reunión de bancada de hoy, ya que mañana es la última sesión del año del Senado y el proyecto que ingresó en octubre no se ha votado en comisión. El impuesto prevé recaudar aproximadamente el 10% del déficit actual de la Caja Militar, lo que equivaldría a unos 40 millones de dólares anuales. Se estima que gravaría las pasividades más altas y que 80% del total, unos 40.000 jubilados militares, no lo pagarían, según la exposición de motivos. Sin embargo, la iniciativa no generó acuerdos inmediatos entre los parlamentarios frenteamplistas.

“El MPP pidió postergar la entrada en vigencia del proyecto por seis meses. Yo propuse que entonces no tuviera fecha de finalización [estaba fijada en 2018]. Esto se acordó en la bancada hace ya como dos semanas y en esa sesión algunos hicieron hincapié en que se averiguara si los votos de Diputados estaban. Los diputados dijeron que serviría mucho que se aprobara en el Senado. Así que parecía que todo iba a estar bien. Pero ahí Patricia Ayala, que preside la Comisión de Hacienda, lo empezó a correr en el orden del día y a priorizar otros proyectos. Yo protesté varias veces. No dijeron nada claro, pero era evidente que eran problemas del MPP. Luego me dijeron que [José] Mujica no quería votar el proyecto y que lo había mandado tirar para atrás. Pero nada de esto se planteó con claridad; las dos sesiones de la Comisión de Hacienda ya pasaron y el proyecto nunca se puso a consideración”, se quejó la senadora de Casa Grande, en diálogo con la diaria.

En la Cámara de Diputados confirmaron que la semana pasada tuvieron una reunión con Ayala, Rafael Michelini y Leonardo de León, en la que plantearon su intención de que el proyecto se apruebe en el Senado antes de fin de año, para iniciar luego las conversaciones con legisladores de otros partidos que podrían respaldar la iniciativa. La decisión del diputado Gonzalo Mujica de declararse independiente obliga a buscar la mayoría en otras filas. En este caso, pretendían conversar con los diputados Fernando Amado (Partido Colorado) y Eduardo Rubio (Unidad Popular), pero antes querían tener la certeza de que el proyecto se aprobaría sin mayores dilaciones.

El senador Daniel Garín (MPP), que asumió en lugar de Ernesto Agazzi, explicó cuál es la postura de su sector: “Queremos aprobarlo junto a la reforma de la Caja Militar, que hoy está en la órbita del Poder Ejecutivo. No estamos diciendo que no al impuesto, sino que apuntamos a que vaya junto al proceso de la reforma. Tratemos las dos cosas juntas y después veamos si sigue teniendo sentido el impuesto. Y si deja de tener sentido, hagamos la reforma, que es el hecho político fundamental y nuestra principal definición programática”.