Courtoisie y el FA piden disculpas por agresión a Eduardo Rubio

El diputado suplente del Frente Amplio (FA) Gabriel Courtoisie (Asamblea Uruguay, AU) pidió disculpas ayer por haber agredido a su par Eduardo Rubio (Unidad Popular) durante la sesión del miércoles, mientras se votaba la extensión del plazo de permanencia de las tropas uruguayas en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití.

“Reaccioné de forma incorrecta ante una catarata de insultos, provocaciones y bajezas, que fueron más allá del tema público que nos ocupa (incluyendo a mi familia)”, escribió Courtoisie en una carta pública. En ella confesó que le ofreció disculpas a Rubio en el ambulatorio de la Cámara, y agregó: “Mi accionar, que no justifico para nada, fue inmediatamente subsanado de esta forma”. El legislador suplente sostuvo estar “absolutamente arrepentido” de lo que hizo, y aseguró que tiene la “más firme convicción en cuanto a que las diferencias no se deben resolver de esta forma”. Por último, pidió disculpas al Parlamento, a los demás diputados, a la ciudadanía y “en particular” a Eduardo Rubio.

En declaraciones a la diaria, el legislador agredido dejó en claro que lo ocurrido fue una actitud individual de Courtoisie y no del resto de los legisladores. “No fue un problema de la bancada del FA, que se solidarizó conmigo y me pidió disculpas. Esto fue un hecho lamentable que la única cuestión que exige es que no se repita más”, sostuvo. Rubio dijo que no hará ningún tipo de denuncia y que tampoco cree en las sanciones. Según contó, en el momento del desalojo de las barras, mientras el diputado Óscar Groba fundamentaba a favor de la extensión del plazo, Courtoisie “vino a increparme y a gritarme sobre lo que había pasado. Dijo que nos hiciéramos cargo, y empezó a insultar”. En ese momento, relató, el diputado Walter de León se acercó a calmar los ánimos, y fue allí cuando Courtoisie volvió y lo agredió, en un momento en el que “no estaba hablando con él”.

El presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Gerardo Amarilla, anunció ayer en declaraciones a Radio Uruguay que se buscará acordar con el resto de los partidos un apercibimiento a Courtoisie. “Cuando la sociedad está encarando temas vinculados a la inseguridad y la violencia, que en el Parlamento se dé un incidente de estos nos preocupa. Intentaremos ver cómo podemos dar una señal correctiva”, dijo el diputado, y agregó que se están haciendo “evaluaciones con los coordinadores de los partidos”.

En tanto, Alfredo Asti, diputado de AU, explicó que lo más probable es que este sector saque una comunicación de su bancada a la brevedad, y luego, cuando se retome el ritmo habitual de trabajo parlamentario, “podrá haber un análisis más profundo de la situación”. Asti mostró su rechazo a “toda forma de agresión”, lo que implica “tanto las que se recibieron como las que se dieron”. El legislador recordó que en la sesión hubo “múltiples agresiones verbales coordinadas” desde la barra, de “notorios integrantes” del sector que integra Rubio. Entre quienes estaban allí, Asti identificó, por ejemplo, al ex candidato a la Presidencia por Unidad Popular Gonzalo Abella. De todas formas, sostuvo que “no se justifica que porque haya habido agresiones se haya agredido físicamente al diputado”.

Sin embargo, explicó, la situación violenta no terminó allí, porque tanto Courtoisie como otros diputados oficialistas volvieron a ser agredidos verbalmente a la salida del Parlamento. “Lamento el hecho, que impidió que termináramos un año de sesiones con la cordialidad que tenemos”, concluyó.