Derechos del fútbol uruguayo: confirman que el empresario Gerardo Molina fue ejecutivo de la aerolínea española Cosmos

Quedó completamente descartada la oferta de Euroméricas Sport Marketing por los derechos de televisación del fútbol uruguayo, que consistía en el pago de 68 millones de dólares durante cinco años. “Gerardo Molina [el presidente de Euroméricas] es un chanta, ya no quedan dudas. En el ambiente del fútbol sudamericano nadie lo conoce, nunca participó en una negociación, nunca estuvo procesado por coimas, de hecho ni siquiera tiene denuncias. No puede ser que acá se tomen en serio a figuras con tan poco peso y tan poca trayectoria”, aseguró un neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Pero la búsqueda de antecedentes que realizó la prensa ni bien Molina apareció en escena arrojó como resultado que, a pesar de su poca experiencia en el mundo del fútbol, cuenta con una “extensa trayectoria” en otras ramas de actividad, más específicamente en la aeronavegación. Un periodista de la radio Sport 890 explicó que Molina trabajó “más de 15 años como gerente de marketing de la aerolínea española Cosmos. Es un as de la aviación”. Dicha aerolínea se hizo conocida en Uruguay cuando presentó una oferta por los aviones de la ex Pluna, aunque finalmente no los compró. “En algunas notas de prensa que él mismo nos proporcionó explica que Cosmos no pudo concretar la operación con Pluna porque estaba en medio de una negociación para comprar 75% de las acciones de American Airlines, pero finalmente los estadounidenses se echaron para atrás, así que tuvieron que suspender su política de adquisiciones”, relató el periodista. En la AUF existe un clima de “frustración” ante la desaparición de la oferta de Euroméricas, ya que hasta ahora era la única alternativa a Tenfield. “Creo que nunca nos vamos a poder deshacer de [Francisco] Casal y [Nelson] Gutiérrez. Se ve que los únicos que se interesan por el fútbol uruguayo son los mafiosos y los chantas, pero como los mafiosos son los únicos que tienen plata, hay que negociar con ellos”, aseguró el neutral consultado.