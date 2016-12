Dirección de FANCAP considera que Astori es el mayor y más poderoso enemigo de las empresas públicas

La dirigencia de la Federación ANCAP (FANCAP) cambió en junio de este año, y desde entonces el sindicato comenzó a construir un relato con el que pretende “llegar a la sociedad” mediante otros puntos de vista. “Hay una mala gestión de ANCAP en los últimos años”, reconoció, en diálogo con la diaria, el secretario general de FANCAP, Gerardo Rodríguez, quien entiende, además, que detrás de las malas decisiones está el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“La deuda de ANCAP superó los 800.000.000 de dólares; en ese momento se realizó un canje de deuda, que se terminó saldando con poco más de 600.000.000 que puso el MEF... La intervención estaba en marcha. ¿Qué indicaba la lógica? Después de adquirir una deuda de tal envergadura parecía razonable rever la estrategia y no seguir endeudándose, pero no fue así: ANCAP nuevamente transitó el camino de endeudarse por medio de la compra de crudo, y nuevamente se adquirió otra deuda de 400.000.000 de dólares, que se canceló con 270.000.000 que volvieron a salir de las arcas del MEF. Cualquier ser racional podía visualizar el final”, explicó Rodríguez.

Astori había explicado esta semana, según publicó El Espectador, que el gobierno debe tener en cuenta la situación de las empresas públicas para evitar que ingresen en “situaciones de debilidad y fragilidad”. Pero también señalaba la necesidad de tener en cuenta, para la suba de los combustibles (y de otras tarifas), a “la población en su conjunto” y el resultado fiscal. Recordó que ANCAP no ajustó tarifas al alza “durante mucho tiempo”, que los precios del petróleo crudo están empezando a aumentar nuevamente, y que la cotización del dólar también está comenzando a subir. Agregó que la refinería de La Teja deberá detenerse este año, como ocurre una vez por quinquenio, para obras de mantenimiento, con un costo de 80.000.000 de dólares. Sin embargo, Rodríguez expresó que “en el trasfondo de toda esta discusión está en disputa el rol que deben tener las empresas públicas”. El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, había dicho, en diálogo con la diaria, que cuando las empresas públicas atraviesan momentos financieros que no son buenos, no se puede tener en cuenta sólo la rentabilidad. El secretario general de FANCAP, por su parte, dijo sobre Astori: “Se puede decir que es el enemigo con mayor capacidad política, intelectual, respaldo de una estructura partidaria y mayor poder que tienen las empresas públicas”.

A partir del 1º de enero de 2017, como ya lo anunció la semana pasada el MEF, el precio de los combustibles aumentará 8%. El litro de nafta Super 95E 30-S pasará de costar 42,50 a 45,90 pesos. Y aunque en diálogo con la diaria Gerardo Rodríguez dijo que no consideran que el aumento sea “un tarifazo”, aclaró que “en este caso no se justificaba que hubiese un reajuste de 8%”.

Fusión

Dos empresas público-privadas en las que ANCAP tiene más de 50% de las acciones fusionaron sus actividades. Se trata de Alcoholes del Uruguay (Alur) y la Compañía ANCAP de Bebidas y Alcoholes (CABA). El ente ya no vende bebidas alcohólicas (producidas o distribuidas por ANCAP) ni otros productos de cuidado personal y ferretería. “Alur tiene las capacidades necesarias para integrar el negocio industrial de CABA a sus operaciones”, se explicó. Entonces, se reducen las operaciones de CABA y esta se integra, de forma “gradual”, al montaje de Alur.

El presidente de FANCAP, Edwin Villero, había dicho a la diaria que el sindicato “siempre” ha estado en contra de estas empresas vinculadas, porque “fueron creadas dentro del derecho privado, para vulnerar los controles”.