Director del Hospital de Treinta y Tres renunció por convenio firmado entre ASSE y mutualista local

Mario Motta es médico. En las elecciones departamentales de 2015 fue uno de los tres candidatos del Frente Amplio (FA) a la Intendencia de Treinta y Tres. Fue director del hospital departamental desde el 2 de agosto de 2010 hasta anteayer, cuando renunció. Hoy a las 10.00 dará una conferencia de prensa en la que hará una síntesis de los 76 meses durante los cuales ocupó la dirección y explicará los motivos de su renuncia, adelantó ayer a la diaria. El motivo de la dimisión de Motta, y del adjunto de la dirección, Gonzalo Mariño, es un convenio que firmó la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con la Cooperativa Asistencial Médica de Treinta y Tres (Comett).

Motta afirma que está a favor de los convenios de complementación entre prestadores públicos, entre públicos y privados y entre privados, pero discrepa con el acuerdo firmado con Comett. “Conocemos situaciones puntuales en esa institución, que no son correctas para mantener o asegurar la atención de los usuarios, así como tampoco las condiciones de trabajo de los funcionarios. Por eso es que de alguna manera nos opusimos a establecer convenios con esa institución. Si no da las garantías a sus propios usuarios, no podemos garantizar que cumpla con el convenio”, explicó.

Según Motta, el acuerdo obliga a ASSE a proporcionar servicios de internación a adultos y niños usuarios de la mutualista, a hacer uso del block quirúrgico, a cubrir servicios de laboratorio y consultas externas; a cambio, Comett le ofrecerá guardias de pediatría y anestesia, y servicios de ecografía. Pero Motta indicó que el hospital pagará por los pediatras y anestesistas “más del doble” de lo que paga hoy, y por las ecografías, “el triple o el cuádruple”. Además de pagar más, Motta señala que el convenio puede romper equilibrios y conducir a que el hospital pierda recursos humanos y se generen “inestabilidades difíciles de sostener”. El hospital tiene el servicio de pediatría cubierto durante los 30 días del mes, aunque en el caso de la anestesia le quedan diez días sin cubrir. Para cubrirlo contrata profesionales, por valores “bastante menores” que los que va a pagarle a Comett.

El director renunciante consideró que el convenio afecta “las finanzas en lo local de ASSE, pero lo más importante de todo es que sabemos que esa institución no tiene las condiciones y las garantías para asistir a sus propios usuarios, entonces de alguna manera ASSE le estaba dando esas garantías con este convenio”. “Esa es la razón de mi disconformidad. Alerté a las autoridades, pero se siguió igual con el convenio, que no se hizo en Treinta y Tres, sino que se redactó y firmó en Montevideo”, explicó.

Entre julio y agosto, Motta se comunicó con la gerencia general de ASSE y con la Dirección Departamental de Salud; meses después, interactuó con el directorio de ASSE. Según dijo, las autoridades alegaron que el convenio permitirá que se llegue a equilibrios financieros y macroeconómicos, puesto que ASSE firmó además un segundo convenio con Comett, para usar el tomógrafo que gestionará la mutualista en Minas, donde tiene su otra sede. “Por un lado se podría ganar, y por otro, perder”, dijo Motta en alusión a los resultados que buscaba ASSE. Aclaró que él no tiene reparos con el convenio para Lavalleja, sino exclusivamente con el que involucra al Hospital de Treinta y Tres.

Fuentes de ASSE dijeron a la diaria que no harían declaraciones al respecto, puesto que la renuncia de Motta ya se trató en el Directorio, y “en la última Regional del Este ya se le agradeció [a Motta] su colaboración”. En cuanto al perjuicio que puede significar este convenio para el hospital olimareño, ASSE aduce que fue aprobado también por la Junta Nacional de Salud, en el Ministerio de Salud (MS), y que pasó por el Tribunal de Cuentas. “Hay que entender que ASSE es una sola en todo el país” y que el convenio “resuelve temas de imagenología de la región, que es más que un hospital”, expresaron las fuentes.

Según Motta, los representantes del MS de Treinta y Tres han “elevado informes sobre las condiciones no adecuadas [de Comett] para ser un prestador integral de salud”. Radio Montecarlo publicó ayer que a causa de este convenio también renunciaría Susana Bouyssounade, directora departamental de Salud. Consultada por la diaria, Bouyssounade respondió que por el momento no haría declaraciones a la prensa. Tampoco fue posible hablar con las autoridades del MS para conocer el cumplimiento de Comett con las responsabilidades que tiene en tanto prestador del Sistema Nacional Integrado de Salud.

El País publicó el 14 de diciembre que la bancada del FA se había reunido con el ministro de Salud, Jorge Basso, para transmitirle su preocupación por la renuncia de Motta. Sergio Mier, diputado de Treinta y Tres por el FA, explicó ayer a la diaria que, luego de recibir a Basso, la semana pasada, la bancada se reunió con las autoridades de ASSE. “La Mesa Política del FA de Treinta y Tres en forma unánime se manifiesta en contra del convenio y respalda el trabajo y la gestión del equipo de salud del hospital”, afirmó Mier. Consultado sobre las explicaciones de las autoridades, el diputado transmitió que “el MS de alguna forma dice que es responsabilidad de ASSE, y ASSE de alguna forma dice que es responsabilidad del MS”. ¿Y entonces? “Vamos a ver cómo sigue”, respondió.