El caso de los jóvenes fallecidos en Toledo no se resolverá hasta luego de la feria judicial

Según supo la diaria, las audiencias continuarán el 17 de febrero. En ese momento declararán los técnicos prevencionistas anteriores de la empresa, y el gestor que estaba tramitando la habilitación de Bomberos, que hasta hoy no se obtuvo. El miércoles declaró el director nacional de Bomberos, Leandro Palomeque, quien ratificó el informe de la institución, en el que se aclaraba que el local no tenía las medidas de protección adecuadas contra incendios y que el ambiente estaba viciado de pólvora. Ayer declararon ex empleados de la empresa y el único sobreviviente, que ratificó que sus compañeros estaban manipulando y reparando fuegos artificiales, como figura en el informe de la Inspección General del Trabajo. Óscar López Goldaracena, defensor de la familia de Adrián Yianibelli, uno de los jóvenes fallecidos, solicitó el cierre de fronteras para los dueños, socios y directores de Trick SA, su gerente, su técnica prevencionista y el encargado del galpón incendiado. La fiscal desestimó el pedido.