Fiscal pidió que se archive la causa por el título de Sendic

La página web de la Fiscalía General de la Nación publicó la resolución del fiscal Carlos Reyes sobre la causa abierta contra el vicepresidente, Raúl Sendic, por el caso de su título de licenciado en Genética Humana, a raíz de la denuncia del abogado Gustavo Salle.

En su escrito, Reyes indica que tras averiguaciones en La Habana y la Universidad de la República se puede concluir que "el denunciado no tiene un título académico expedido de Licenciado en Genética o Genética Humana", sin embargo, "no existe reproche desde el punto de vista penal", por lo que pidió que la causa sea archivada.

Ante la Justicia, Sendic reiteró que hizo un curso extracurricular de genética humana mientras estudiaba Medicina en la Universidad de La Habana. Detalló que hizo un año de estudios teóricos y dos de investigación y docencia. También dijo que ese curso terminaba con una licencia para docencia e investigación, pero no había un título o diploma que se entregara para dar constancia de que se realizó. Según el dictamen del fiscal, Sendic dijo que "se considera licenciado porque culminó los cursos de Licenciatura en Genética Humana", y subrayó que él no intentó atribuirse el título, que no lo utilizó para ingresar a los lugares en los que trabajó "y que en los documentos en los que venía señalado como licenciado firmó porque es licenciado".

La investigación judicial confirmó con la Universidad de La Habana que Sendic realizó este curso. Esto había sido puesto en duda en marzo, cuando un esa universidad emitió un certificado informando que no existían registros ni datos de Sendic ni de un curso de genética humana en esa institución. En el fallo se cita el nuevo informe de la universidad, que expresamente anula el que se había emitido anteriormente argumentando "las inobservancias cometidas en el procedimiento de búsqueda de la información y la emisión del certificado”.

Reyes explica en su escrito que evaluó tanto el delito de arrogación de título como el de usurpación. Citando a expertos en el Código Penal, concluye que "la arrogación de un título académico (Licenciado en Genética) extranjero, inexistente formalmente y no reconocido o regulado por el Estado uruguayo [...] no afectaría el bien jurídico". Acerca de la usurpación, señala que este delito "sólo es comisible por medio de una acción" del ejercicio de la supuesta profesión que se tiene, algo que Sendic no hizo. Por lo tanto, "no usurpa el título el que se limite a aceptar pasivamente la atribución de él por parte de terceros", tal como sucedió en el caso del ex presidente.

"No se advierte que los hechos analizados impliquen una acción antijurídica y culpable que fundamente la prosecución de las actuaciones, por lo cual se solicita el archivo de las presentes actuaciones", concluye el fallo del fiscal. La decisión sobre si el caso efectivamente se archiva está en manos de la jueza Ana de Salterain. Mañana comienza la feria judicial, por lo cual se prevé que el proceso continúe recién en febrero.