Fiscal solicitó el archivo de la causa por el título de Sendic

El fiscal penal de 7° Turno, Carlos Reyes, solicitó el archivo de la causa formada a partir de la solicitud del abogado Gustavo Salle ante el Juzgado Penal de 11º Turno de investigar al vicepresidente Raúl Sendic por haber “firmado documentos públicos arrogándose el título académico de ‘Licenciado’” a pesar de no serlo. “No se advierte que los hechos analizados impliquen una acción antijurídica y culpable que fundamente la prosecución de las actuaciones por lo cual se solicita el archivo de las presentes actuaciones”, concluye el fiscal. En el escrito, Reyes argumenta, entre otras cosas, que “ante la arrogación de un título académico (Licenciado en Genética) extranjero, inexistente formalmente y no reconocido o regulado por el Estado uruguayo, teniendo en cuenta el bien jurídico tutelado de la potestad regulatoria estatal de reconocimientos a la expedición de ciertos títulos académicos o el ejercicio de ciertas profesiones, esa conducta no afectaría el bien jurídico”.