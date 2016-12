Junta Departamental aprobó fideicomiso para cambiar 70.000 luminarias por led

La Junta Departamental de Montevideo (JDM) aprobó ayer con los votos del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) y del edil independiente Walter de los Santos (electo por el FA) la creación de un fideicomiso para la sustitución y renovación de la luminaria de la capital, habilitando a la Intendencia de Montevideo a invertir 36 millones de dólares. Se trata de la adquisición mediante licitación por parte de 70.000 luminarias led controladas por un sistema de gestión de luminarias inteligente y de diez equipos analizadores de redes eléctricas con el fin de la “mejora de la calidad de servicio en vías de tránsito, aumento de la iluminación, mejora de la uniformidad y alta reproducción cromática”, según explica un informe sobre el proyecto. Además, este cambio permitirá que “la depredación del flujo lumínico no se perciba durante un período mayor a 12 años”, que haya una “baja tasa de fallos” y que disminuya la potencia instalada “obteniendo valores mayores al 45%”. Esto último es fundamental porque “la financiación del suministro se realizará en base a los ahorros que se obtengan del consumo por concepto de energía eléctrica”. El proyecto de licitación establece que dentro de los tres meses siguientes a la entrega de la luminaria por parte de la empresa proveedora, se realizará la certificación del ahorro, que se calculará en unidades físicas por la tarifa promedio ponderada de UTE expresada en unidades indexadas. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a esta licitación pública, “se constituirá un fideicomiso de garantía, al que se cederán los flujos provenientes de la recaudación de Abitab SA de tributos departamentales, excepto los correspondientes al Sucive [Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares], por los montos necesarios para realizar el repago de la oferta adjudicada”.

Si bien el proyecto fue votado en comisión sólo por el FA, en la sesión de ayer lo acompañaron con su voto De los Santos y el PC, y tras un cuarto intermedio, se sumó el PN. Sin embargo, los ediles del Partido de la Gente (PG), del empresario Edgardo Novick, no votaron a favor. La edila del FA Mariana Felártigas (Casa Grande) explicó a la diaria que Montevideo “tiene cerca de 85.000 luminarias” y las 70.000 que se van a reponer “son las que están asociadas a los territorios de los municipios”. “Las otras 15.000 son de jurisdicción departamental”, agregó. Según la edila, “esto se va a pagar con el mismo ahorro energético; es una forma creativa de pagar este gasto. Se habilita el endeudamiento en 36 millones de dólares, la empresa que gane la licitación va a cambiar las led y 90% se va a pagar con el ahorro”. Al tratarse de un endeudamiento de este tipo, el proyecto necesitaba de la mayoría especial de 21 votos (dos tercios). Según pudo saber la diaria, una de las estrategias del FA para conseguir el apoyo de los blancos fue introducir el tema de la inseguridad en las negociaciones, un asunto de primera línea en el “discurso de campaña” del PN. “Esto es un proyecto que sirve para iluminar más y mejor a los barrios de Montevideo, por lo tanto, los blancos no podían no votarlo. Y si lo hacían se los íbamos a cobrar”, dijo un edil del FA.