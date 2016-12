Kerry dio un discurso para fundamentar la votación en la ONU sobre las colonias israelíes

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, tenía un discurso pendiente desde el jueves, cuando originalmente se iba a votar en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la resolución 2334, contra la construcción de colonias judías en territorio palestino. Esa votación se pospuso para el viernes, y el discurso quedó sin pronunciarse, informó la agencia de noticias Efe. Por eso Kerry habló públicamente ayer para explicar la postura del gobierno de Barack Obama y su decisión de no aplicar esta vez el veto contra una resolución crítica con Israel.

Ya el viernes, Kerry había dicho: “Aunque no estamos de acuerdo con todos los aspectos de esta resolución, condena correctamente la violencia y la incitación y los asentamientos, y llama a las dos partes a dar pasos constructivos para revertir las tendencias actuales y avanzar hacia la solución de los dos estados”. Ayer volvió a referirse a esa meta: “Pese a nuestros mejores esfuerzos en estos años, la solución de dos estados corre ahora un serio riesgo”. Según citó la agencia de noticias Reuters, Kerry agregó: “No podemos, conscientemente, no hacer nada y no decir nada, cuando vemos desmoronarse la esperanza de la paz”.

“La verdad es que tendencias en el terreno -violencia, terrorismo, incitación, expansión de asentamientos y la aparentemente interminable ocupación- están destruyendo las esperanzas de paz en ambos lados y consolidando una realidad irreversible de un único Estado que la mayoría de la gente realmente no quiere”, concluyó Kerry.

De acuerdo con Efe, el secretario de Estado estadounidense cuestionó que el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, siga una “agenda impulsada por los elementos más extremistas” del espectro político y afirmó que “la ampliación de los asentamientos no tiene nada que ver con la seguridad de Israel”. Por el contrario, consideró, dificultan una salida al conflicto. Las últimas conversaciones de paz fueron suspendidas porque los palestinos no estaban dispuestos a tolerar esa política ni Netanyahu estaba dispuesto a frenarla.

Ayer, Kerry se preguntó cómo se puede lograr la paz “si las partes ni siquiera han mostrado la voluntad de reunirse”, y abogó por negociaciones directas, como reclama Israel, que se opone a un reconocimiento internacional del Estado palestino. También insistió en que la “de los dos estados es la única solución para la región que puede garantizar el futuro de Israel y la dignidad de los palestinos” y afirmó que la resolución de la ONU tenía el objetivo de defender esa solución. Por otra parte, llamó a los palestinos a frenar la violencia y dijo que nada justifica “el terrorismo”.

El discurso de Kerry fue tan criticado por el gobierno de Netanyahu como la votación del viernes en el Consejo de Seguridad de la ONU, y en un comunicado el primer ministro consideró que ambos fueron “sesgados” contra Israel. “Durante cerca de una hora [Kerry] habló de forma obsesiva sobre los asentamientos y apenas tocó las raíces del conflicto: la oposición palestina a un Estado judío, cualesquiera que sean sus fronteras”. Más tarde, Netanyahu dijo a periodistas que fue “una gran decepción” el discurso de Kerry. “¿Eso es lo que tiene que decir la potencia más importante del mundo? ¿Eso es lo que tiene que decir el secretario de Estado al terminar sus funciones?”, se preguntó.

También el movimiento islamista palestino Hamas criticó el discurso de Kerry. “Hamas quiere un cambio verdadero en la política exterior estadounidense, un camino en el que deje de respaldar la ocupación [israelí] y sea honesto con el pueblo palestino”, dijo en un comunicado Abdulatif al-Qanoo, portavoz del movimiento. A su entender, el discurso del secretario de Estado “no altera en nada la política” estadounidense.

En cambio, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, “escuchó con gran interés el discurso” del secretario de Estado, “en el que este subrayó su compromiso con una paz justa como opción estratégica”, dijo el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat. Agregó que Abbas está dispuesto a volver a dialogar con Israel y cree que se puede alcanzar “una solución justa, completa y duradera” si “se garantiza el fin completo de la ocupación y el establecimiento del Estado independiente de Palestina en las fronteras de 1967, con su capital en Jerusalén Este, viviendo en paz y seguridad al lado de Israel”.

La decisión del gobierno de Obama de no interponer esta vez el veto llega al final del mandato, cuando ya le queda poco tiempo para dar otros pasos en un nuevo rumbo político. El 20 de enero asumirá un nuevo presidente, Donald Trump, que llega con una visión mucho más alineada con el gobierno de Netanyahu. Ayer, antes del discurso de Kerry, Trump manifestó en Twitter: “No podemos continuar dejando que Israel sea tratado con tanto desdén y falta de respeto”. Cuestionó el “horrible” acuerdo internacional alcanzado con Irán para después escribir: “¡Y ahora esto!”. Finalmente, exhortó: “¡Mantenete fuerte, Israel, que se está acercando el 20 de enero!”.

Mientras tanto, según informó Efe, la organización civil Ir Amim denunció ayer que la alcaldía de Jerusalén aprobó la construcción de otro asentamiento israelí: un edificio de cuatro pisos en el centro de un barrio palestino, Silwán, en la parte ocupada de esa ciudad, que tanto israelíes como palestinos reclaman como capital de su Estado.