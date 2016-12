Las selecciones juveniles afrontarán un verano repleto de fútbol

El Complejo Uruguay Celeste, a pesar de que la selección mayor no tiene actividad en estos meses, está recibiendo todos los días a los chiquilines que forman parte de las selecciones nacionales juveniles, la sub 15, la sub 17 y la sub 20.

La sub 15 de Diego Demarco tiene tiempo, porque recién competirá en el Sudamericano de su categoría que se realizará a fines de 2017. La sub 17 de Alejandro Garay tendrá que afrontar el Sudamericano de Chile a partir del 23 de febrero, pero la sub 20 es la que tiene la competencia continental más cercana en el tiempo.

El Sudamericano de la máxima categoría juvenil se disputará en Ecuador entre el 18 de enero y el 11 de febrero. Las prácticas semanales de los menores de 20 se están llevando a cabo de lunes a sábado con un grupo de 28 jugadores. Fabián Coito, en el programa Deportivo Uruguay, habló de esta preparación, de cómo se darán los entrenamientos de aquí en más y de la integración al plantel del neohelvético Rodrigo Bentancur, que milita en Boca Juniors de Argentina. “Queda muy poco tiempo, estamos a poco menos de un mes del primer partido, con las fiestas en el medio y algún día libre necesario previo a viajar. Hay que dar la lista final y jugar amistosos. Todos los días vamos a estar en el complejo, respetando, por supuesto, los días de Navidad y Fin de Año”, dijo Coito. Con respecto a cómo serán las prácticas en estas últimas tres semanas antes del viaje a Ecuador, dijo: “Los entrenamientos ahora cambian significativamente con respecto a lo que ha sido el período de trabajo preliminar. Ha habido etapas de observación, etapas de preparación de algún partido internacional puntual, observación de futbolistas, selección de jugadores para incorporar... para ya entrar en esta última etapa de preparación del equipo en cuanto a lo futbolístico, a lo físico y también en la sinergia de todos los integrantes del plantel, que es tremendamente importante de cara a jugar un torneo y a las situaciones que se van a vivir ahí”. Sobre Bentancur, el entrenador de la celeste destacó la iniciativa de Guillermo Barros Schelloto y su hermano, Gustavo, quienes encabezan el cuerpo técnico de Boca, que plantearon con entusiasmo que el volante debía estar en la selección a pesar de que por esta razón se perderá algunos partidos del torneo local del equipo xeneize: “Es llamativo lo de Rodrigo. No solamente porque él ha mantenido el contacto, está informado, está cerca, ha dicho que quiere estar, sino por lo que me han dicho los propios entrenadores de Boca, que han sido los grandes gestores para que pudiera estar acá. Este cuerpo técnico, puntualmente, lo ha impulsado y ha dicho públicamente que le interesa que juegue. Eso es lindo en varios aspectos. La actitud de ambos es para destacar, y eso trae un mensaje: a los clubes les interesa que sus jugadores participen en la selección uruguaya, más allá de los entrenadores circunstanciales. Ahí se puede ver lo que transmite este proyecto de selecciones, la seriedad. En el acierto o en el error es coherente, transparente, guarda un camino que vamos intentando recorrer. Y que una institución como Boca considere que su venida puede ser un aporte para Rodrigo, más allá de la intención de él, también le da un respaldo muy importante a la selección uruguaya”.

Son ellos

La lista de 28 jugadores que convocó Coito en esta etapa preliminar está compuesta por los goleros Santiago Mele (Fénix), Juan Tinaglini (River Plate) y Adriano Freitas (Peñarol); los defensas Nicolás Rodríguez (Nacional), Emanuel Gularte (Wanderers), Santiago Bueno (Peñarol), Federico Andueza (Wanderers), Agustín Rogel (Nacional), Agustín Sant’Anna (Cerro), José Luis Rodríguez (Danubio), Mathías Olivera (Nacional), Matías Viña (Nacional) y Juan de Dios Pintado (Juventud); los volantes Rodrigo Bentancur (Boca Juniors, Argentina), Roberto Fernández (Fénix), Marcelo Saracchi (Danubio), Santiago Viera (Liverpool), Facundo Waller (Plaza Colonia), Nicolás de la Cruz (Liverpool), Carlos Benavídez (Defensor Sporting) y José Alberti (Juventud); y los delanteros Rodrigo Amaral (Nacional), Diego Rossi (Peñarol), Pablo García (Liverpool), Nicolás Schiappacasse (Atlético de Madrid, España), Agustín Canobbio (Fénix), Joaquín Ardáiz (Danubio) y Matías Cóccaro (Lavalleja, Minas). De este plantel de 28 el cuerpo técnico deberá presentar una lista final de 23 jugadores ante la Confederación Sudamericana de Fútbol antes del 3 de enero.

Hoy los celestes entrenarán de mañana, mañana lo harán en doble horario y el sábado volverán a practicar de mañana. El domingo, el día de Navidad, tendrán libre y el lunes nuevamente estarán en el Complejo Uruguay Celeste.

La celeste debutará en el Sudamericano de Ecuador el 19 de enero a las 19.00 ante Venezuela; dos días después se jugará el clásico con Argentina, a las 21.15; el 23 de enero los chiquilines cumplirán con su fecha libre y el 25 el rival será Perú, a las 21.15; finalmente, el 27, a las 19.00, se cerrará el grupo B para Uruguay con Bolivia. La serie tendrá sede en el estadio Olímpico de la ciudad de Ibarra, situada a 2.220 metros sobre el nivel del mar.

El hexagonal final al que accederán los tres primeros de cada grupo se desarrollará de manera íntegra en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.