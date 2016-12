Malestar en la IM con decisión que tomó alcalde del Municipio E durante crisis de la basura

Hace dos semanas, en pleno conflicto por la recolección de basura en Montevideo, el alcalde del Municipio E, el nacionalista Francisco Platero, habría resuelto suspender en ese territorio un servicio de levante de poda que brindaba ese nivel de gobierno, una decisión que generó malestar entre las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM).

Debido a la acumulación de poda que empezó a registrarse en algunas calles de Carrasco y Punta Gorda, la IM envió al lugar a funcionarios de la Inspección General, y en pocas horas los inspectores aplicaron más de 100 intimaciones pasibles de multa. La reacción de los vecinos sancionados fue inmediata: muchos de ellos se comunicaron con la IM para quejarse, ya que no estaban al tanto de la decisión del Municipio E, que hasta ese momento brindaba con normalidad el servicio de pasar dos veces por semana a levantar la poda.

A raíz de esto, los camiones contratados por la IM llegaron a levantar 31 toneladas de poda en una noche, según informaron a la diaria desde la IM. “El alcalde Platero decidió dejar de pasar de un día para el otro y no nos avisó. Justo coincidió con el peor momento de la crisis de la basura; lo menos que resulta es llamativo”, dijo a la diaria un jerarca de la IM. Este asunto fue analizado “con mucha preocupación” por integrantes del gabinete, según relataron las fuentes consultadas.

La IM seguirá reforzando el servicio de levante de poda en este territorio capitalino, y analizará los descargos que presentaron los vecinos que habían sido sancionados. Consultado por la diaria, Platero apenas respondió lo siguiente: “No tengo comentarios sobre ese tema. La basura es de la IM, así que no tengo comentarios. Por más que me lo pregunte de ocho, nueve o diez maneras diferentes, le voy a decir lo mismo: no tengo comentarios”.

Por su parte, la ex alcaldesa y actual concejala del Municipio E Susana Camarán (Frente Amplio) no tenía detalles de cómo había sido este proceso. “Si el municipio no dio ese servicio es una decisión pura y exclusiva del alcalde, no es un tema que se haya tratado en una reunión del gobierno municipal. Es más, hace algunas semanas los concejales votamos la ampliación del servicio de recolección de poda y chipeadora contratado por el municipio, o sea que el servicio se debería estar dando”, sostuvo. Camarán, que integra el Movimiento de Participación Popular, admitió que hay “algunas dificultades en el diálogo [con Platero] y en cómo se procesan las decisiones en el municipio”.