Médicos de Treinta y Tres cuestionan convenio entre ASSE y mutualista

La Agremiación Médica de Treinta y Tres dio ayer a las 9.00 una conferencia de prensa en la que comunicó que se mantiene en estado de preconflicto y que permanecerá “en asamblea general permanente” para ver cómo sigue la situación generada por la firma del convenio entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y la Cooperativa Asistencial Médica de Treinta y Tres (Comett), que derivó en la renuncia del ex director del Hospital de Treinta y Tres Mario Motta. Una hora después, Motta convocó una conferencia de prensa, en la que comunicó públicamente los motivos de su renuncia.

Así como el director renunciante, la Agremiación Médica de Treinta y Tres sostiene que el convenio es desfavorable para el hospital, no sólo porque implica mayores costos para ASSE, sino porque Comett no asegura una adecuada calidad de atención y no cumple con los trabajadores.

Osvaldo Bianchi, presidente de la agremiación, dijo ayer a la diaria que la Junta Departamental de Salud supo que la mutualista “tenía numerosas observaciones” y que levantó alguna, como el hecho de no tener director técnico pero no ha ocurrido lo mismo con otras observaciones. “Este convenio va en desmedro de la asistencia sanitaria de la población, usa recursos de ASSE que no tiene la mutualista, y va en desmedro de los médicos, porque genera un pago muy irregular de unos a otros, máxime sabiendo que esta mutualista tiene cuatro meses de atraso salarial con médicos y dos meses de atraso salarial con los trabajadores no médicos”, además de otros problemas con usuarios, declaró.

Por otra parte, el gremio reprueba que el convenio se haya creado en Montevideo, al margen de la opinión de las autoridades locales, y en un comunicado anterior cuestionó el cumplimiento del principio de descentralización del Sistema Nacional Integrado de Salud. Los médicos agremiados se han reunido con el gerente general de ASSE, Richard Millán, y con el ministro de Salud, Jorge Basso, pero no recibieron respuestas positivas. Mañana se reunirán con los diputados locales Sergio y Edgardo Mier (del Frente Amplio y el Partido Nacional, respectivamente); presentarán una denuncia ante el Comité de Ética del Colegio Médico del Uruguay y, por intermedio de la Federación Médica del Interior, solicitarán una reunión con la Dirección Nacional de Trabajo por el atraso en el pago de sueldos.

Según el informe titulado “Desempeño económico-financiero de los prestadores integrales del Seguro Nacional de Salud”, elaborado en octubre por el Ministerio de Salud, Comett tuvo, en 2015, por quinto año consecutivo, resultados deficitarios y por un valor desorbitante respecto de cualquier otra mutualista: -19,3%. El informe aclaraba que había logrado cerrar 2015 con un superávit de 1,33%, pero que era la gestión no operativa la que explicaba el déficit de -20,7%, y detallaba que “la mejora a nivel operativo se fundamenta básicamente en una disminución de las remuneraciones en términos reales, cercana a 30%. Por otro lado, el déficit no operativo se explica por los rubros ‘litigios laborales’ e ‘intereses perdidos’”. Comett tiene alrededor de 1.700 usuarios y fue creada hace unos diez años. Hay quienes consideran que el convenio puede constituir un salvataje.