Milagro Sala fue condenada a tres años de prisión

Milagro Sala, líder de la organización social Túpac Amaru y diputada del Parlamento del Mercosur, fue condenada a tres años de prisión por “daños agravados” al ex senador y actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. La causa deriva de hechos sucedidos en 2009, cuando se hizo un escrache contra Morales en el marco del cual le tiraron huevos y lo amenazaron. Sala no estuvo en el acto, pero aun así fue acusada de organizarlo y de instigar los daños al entonces senador jujeño. En cambio, fue absuelta en cuanto al delito de amenazas porque ya prescribió.Antes de que se leyera la sentencia, Sala se dirigió a los jueces y pidió que no se dejen “apretar por el poder político”. Además, defendió al movimiento que dirige y dijo que está sufriendo “una injusticia”. La dirigente también dijo que se siente perseguida por el gobierno de Morales desde hace ocho años.

Sala está detenida desde enero por esta y otras causas judiciales y permanecerá en prisión pese a que esta condena queda en suspenso, por lo cual, si estuviera libre, no debería ir a la cárcel. Además de Sala, fueron condenados los integrantes de Túpac Amaru Graciela López y Ramón Salvaterra, que sí estuvieron en el escrache en 2009. Los abogados defensores de los tres ya anunciaron que apelarán esta decisión. La lectura integral de la sentencia, en la que se conocerán los argumentos de la condena, se hará después de la feria judicial, en febrero.