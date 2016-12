Mujica quiso posponer reunión de senadores por impuestos a jubilaciones militares; “estoy de duelo, no puedo pensar bien”

EL FARO del Final del Mundo

La bancada de Senadores del Frente Amplio se reunió ayer para tratar el tema del impuesto a las jubilaciones militares propuesto por el Poder Ejecutivo. La senadora Constanza Moreira, una de las defensoras del proyecto, dijo que a su entender los tiempos urgen, ya que “si no aprovechamos el verano, cuando todo el mundo está para la joda, es difícil que el Frente Amplio se anime a meterse con los militares”.

La reunión estuvo a punto de suspenderse a pedido del senador y ex presidente José Mujica. En una primera instancia se especuló con la posibilidad de que este pedido se debiera a que no está de acuerdo con el impuesto, pero el legislador rechazó este extremo: “Yo estoy más que abierto a aprobar un impuesto a los militares, porque no puede ser que las personas que le trajeron tanto sufrimiento al pueblo uruguayo hoy vivan como reyes, mientras que los más necesitados apenas pueden cubrir sus necesidades básicas. Lo que pasó en realidad es que hoy [por ayer] estoy de duelo, no puedo pensar bien. La muerte de la princesa Leia [encarnada por la actriz Carrie Fisher, que murió sobre la última hora del martes] hizo que me pasara toda la mañana y la tarde reflexionando sobre la vida y la muerte, algo que me impidió analizar la realidad con lucidez”.

Desde las Fuerzas Armadas el proyecto del gobierno sigue siendo duramente cuestionado. Un alto oficial del Ejército aseguró que “los civiles claramente no saben lo que es arriesgar la vida día a día, por eso no están de acuerdo con que los militares cobren una jubilación que contemple esta realidad. Porque no hay nada que ponga tanto la vida en peligro como una jubilación millonaria, que lo lleva a uno a tomar whisky todo el día, fumar habanos dominicanos y comer asado al mediodía y de noche. A veces uno se pregunta si vale la pena sacrificarse de esta manera por una sociedad que no sabe reconocer el coraje que se necesita para poner en riesgo la salud cardiovascular por la patria”.