Ordenan reabrir denuncia de Nisman contra Cristina Fernández

La Cámara de Apelaciones de Argentina ordenó que se reabra la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que acusa a la ex presidenta Cristina Fernández de encubrir a los presuntos responsables del atentado a la AMIA de 1994.

En su última presentación antes de morir, en enero de 2015, Nisman argumentó que el memorándum de entendimiento entre Irán y Argentina no era, como se dijo oficialmente, un intento de avanzar en la investigación del atentado de la AMIA. El gobierno dijo en su momento que este acuerdo era la única forma de reactivar la causa judicial, que estaba trancada en la Justicia argentina porque los presuntos responsables iraníes no viajaban a ese país a declarar. El acuerdo entre Argentina e Irán permitiría, entre otras cosas, que los acusados dieran su testimonio ante una comisión de juristas de ambos países. El memorándum nunca entró en vigor porque fue declarado inconstitucional en Argentina y no se logró que fuera aprobado en el Parlamento iraní.

En su denuncia, Nisman asegura que el gobierno de Fernández quiso “acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales”, pero la causa de la AMIA era un obstáculo. Para “despejar” el terreno se creó “un canal de comunicación paralelo [...] para avanzar con la impunidad de los acusados iraníes”.

Además de Fernández, están acusados su ex canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés Larroque, entre otros dirigentes políticos, así como el referente comunitario iraní, Jorge Yussuf Khalil.