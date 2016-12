Organizadores de la asunción de Trump en busca de artistas

No es novedad que aparecer asociado con Donald Trump puede determinar que un artista gane cierta cantidad de simpatizantes pero pierda un número bastante mayor. Esto ha contribuido a que el comité organizador de los festejos de la asunción del presidente electo de Estados Unidos afronte importantes dificultades para definir quiénes actuarán en esa ocasión (a partir de una situación inicial que ya era complicada, porque la abrumadora mayoría de la comunidad artística del país expresó durante la campaña su preferencia por Hillary Clinton, o incluso su enfático rechazo a Trump).

Hasta ahora, según han informado medios de comunicación estadounidenses, varias de las estrellas a las que se les propuso participar declinaron hacerlo, entre ellas, el cantautor de música country estadounidense Garth Brooks y también varios extranjeros, como la canadiense Celine Dion, el británico Elton John y el italiano Andrea Bocelli (este último, después de una campaña de sus propios fans en internet para disuadirlo). También rechazó el convite, alegando problemas de agenda, Gene Simmons, bajista y cantante de Kiss, quien dijo durante la campaña que consideraba a Trump “el animal político más auténtico”, sin que quedara demasiado claro si se trataba de un elogio.

Por ahora, los únicos confirmados son la ascendente Jackie Evancho, de 16 años y surgida del show de televisión America's Got Talent, que cantará el himno nacional estadounidense; el Coro del Tabernáculo Mormón y el tradicional grupo de danza The Rockettes, que se presenta desde 1932 en el Radio City Music Hall de Manhattan (aunque algunas integrantes de esa compañía expresaron, en condiciones de anonimato, su disgusto con un compromiso que según dijeron les habían impuesto).

Recibieron la propuesta y la están estudiando los integrantes del grupo que actualmente se presenta con el nombre The Beach Boys, entre quienes el único miembro fundador es Mike Love, dueño legal del nombre de la banda y notorio simpatizante del Partido Republicano. Love actuó en 2008 en un espectáculo a beneficio de la candidatura presidencial de John McCain (que competía en aquel momento con Barack Obama), y el otro vínculo entre ese político republicano y The Beach Boys fue bastante escandaloso, porque durante esa campaña, en un acto realizado en Carolina del Sur, uno de los asistentes le planteó una pegunta sobre política exterior y a McCain no se le ocurrió nada más ingenioso que parodiar “Barbara Ann”, uno de los grandes éxitos de esa banda californiana, cantando “Bomb bomb bomb, bomb bomb Iran”.

No recibió una propuesta pero se ofreció, en broma, el comediante Alec Baldwin, que imita a Trump en el programa de televisión Saturday Night Live y se postuló para participar en la ceremonia de asunción interpretando la famosa canción de AC/DC “Highway to Hell” (“carretera al infierno”).