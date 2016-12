Otro tren descarriló en Florida

El presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, entiende que es una “cosa insignificante” el descarrilamiento de un tren que se produjo este lunes en el departamento de Florida. “Son descarriles sencillos y casi que normales”, dijo, y señaló que “esa vía va a ser reconstruida”.

El accidente ocurrió en la localidad de Chamizo y no se registraron lesionados. “En la zona que descarriló no está bien la vía”, dijo a la diaria Carlos Aramendi, presidente de la UF, y advirtió que esa zona necesita una reconstrucción “urgente”. Hace menos de dos semanas, en Tacuarembó, otro tren de carga descarriló al ingresar a la localidad de Piedra Sola: el maquinista siguió de largo y tres vagones quedaron al costado de la vía. En setiembre, también en Florida, descarriló otro tren, que dejó a cinco funcionarios heridos. Desde la UF harán nuevas denuncias al Parlamento y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aunque por el momento dicen que no han tenido suerte.

Si se suman el estado de las vías, el exceso de velocidad o los vagones en mal estado, explicó Aramendi, es posible que la situación termine en un descarrilamiento. Pero, además del deterioro de las vías y los vagones, Aramendi advirtió que los trabajadores ferroviarios cubren un horario excesivo y ponen en riesgo su salud. Trabajan entre 19, 20 y 21 horas de corrido. “Esto puede ocasionar que el maquinista se duerma arriba, mientras conduce”, señaló el dirigente. Respecto a los controles, señaló: “Lamentablemente, es una empresa estatal que trabaja bajo el derecho privado, y los controles se nos están escapando”.