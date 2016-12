PIT-CNT insiste en debatir con Novick, que apuesta a los “booms mediáticos” para aparecer en escena

Seguramente haya sido uno de los spots más surrealistas de los últimos años, incluso si se tiene en cuenta todo el material audiovisual del último proceso electoral, el de 2014 y 2015. El video que dio a conocer Edgardo Novick el jueves 22 de diciembre, y que fue reproducido sin chistar por prácticamente todos los medios de comunicación, lo muestra en la azotea de un edificio, cuestionando el aumento de las tarifas públicas del gobierno y, en particular, al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, a quien adjudica la responsabilidad del hecho.

Capítulo aparte merece el efecto audiovisual del spot en el que aparece la imagen de un pan dulce y un turrón navideño y que, por momentos, hace pensar a quien lo mira que se trata de un video humorístico de Peter Capusotto. “Yo le digo al ministro que puede estar seguro de que este pan dulce se llama pan dulce, y que este turrón se llama turrón, y que este tarifazo se llama tarifazo”, dice Novick en ese momento. Luego prosigue, acusando a los sindicalistas del PIT-CNT de “patoteros” que “se han olvidado de los trabajadores de verdad”. Una vez más, siguen sin abundar las propuestas para solucionar la situación fiscal del país, así como los problemas de trabajo o de seguridad, y tampoco hay mención alguna al presidente Tabaré Vázquez.

En lo que se refiere al movimiento sindical, la reacción no se hizo esperar. El viernes, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dio a conocer una carta pública en la que confesó que le “causó gracia” el spot de Novick. “Su postura y gesticulación me hicieron recordar a un famoso humorista mexicano [por Cantinflas] que brilló con sus películas el siglo pasado”, dijo. El sindicalista advirtió que, no obstante, “analizando su mensaje” concluyó que esto es un “asunto serio”. “[Un asunto] serio y peligroso, al cual, al menos, debemos prestar atención”, acotó. Según explicó, el empresario devenido político “intenta imponer un estilo de hacer política que no es nuevo -a no confundirse-, sino que, simplemente, encontró un vehículo para llevar a los niveles más bajos a esta honrosa y necesaria profesión”. Pereira recuerda que a pesar de haber sido convocado a la Cámara de Representantes por el diputado colorado Fernando Amado, a raíz de las denuncias que los trabajadores de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios hicieron sobre las condiciones laborales en su empresa La Cancha, “el señor no tuvo la valentía de presentarse a sostener los valores que frente a una cámara de televisión dice defender”. Además, afirmó Pereira, “desconoce a un poder democrático, democráticamente electo y que representa directamente al pueblo. Es serio y peligroso en una persona que aspira a dirigir los destinos de este país”.

Además, Pereira recordó que él mismo había invitado a Novick a debatir, “para confrontar argumentos que entendemos que es necesario para que la población pueda digerir y discernir“. Sin embargo, dijo que no encontraron eco en el “político estrella”, aunque la invitación sigue vigente, “con la casi certeza de que fracasaremos nuevamente con total éxito”. Finalmente, concluyó que el movimiento sindical viene afianzando su visión “de estar frente a un fenómeno de valores limitados, que subestima a los trabajadores, que no es un refresco del sistema democrático -todo lo contrario: lleva a ese sistema al nivel del piso-, que tiene amnesia sobre su posición en momentos claves de la historia del país [en referencia clara al plebiscito de 1980; el empresario dijo no recordar qué había votado] y que quiere aparecer como un súper salvador de todos nuestros males”.

A pesar de esta y de muchas otras críticas que el empresario recibió por el controvertido spot, lo cierto es que el video fue reproducido en casi todos los medios de comunicación. “¿En Subrayado van a empezar a pasar avisos de todos los partidos o sólo de Novick?”, preguntó al respecto el diputado frenteamplista Carlos Varela en la red social Twitter. Victoria Alfaro, presidenta de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), dijo que si bien este tema no fue abordado por el sindicato, “levantar un spot publicitario es algo complejo en el mundo periodístico, y no es que sea una propaganda de algún comercio o algo parecido: estamos hablando de un partido político y de un personaje que aprovecha cada ocasión para hacer publicidad”. Según Alfaro, “cada cosa que él hace genera automáticamente un boom de réplicas, tanto en las redes sociales como en la sociedad uruguaya”. La dirigente sindical sostuvo que este fenómeno “no es algo aislado; todo es premeditado, y es un efecto buscado”.

APU ya se había expresado durante las elecciones departamentales de 2015 respecto de una situación parecida, en un caso que también involucró a Novick. En aquel momento, el sindicato cuestionó algunas “coberturas periodísticas” realizadas en la campaña electoral, en la que algunos canales de televisión emitieron material promocional del empresario, “encubierto” con un formato de noticia. “Ese material es presentado en diversos medios como una ‘noticia’ propia, sin advertir explícitamente que se trata de material propagandístico, es decir, que se trata de spots partidarios, una práctica que induce a engaño al público. Además, estos materiales, si bien asumen un formato noticioso, no tienen un tratamiento periodístico de análisis, diversidad de fuentes o de denuncia que no sea la de interés de quien hace el envío”.