Por la paz con urgencia

Recibimos y publicamos.

El 23 de diciembre de 2016 marcará un hito en la historia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ya que aprobó prácticamente por unanimidad (con la abstención de Estados Unidos por vez primera) la exigencia del cese inmediato y completo de la construcción de asentamientos de colonos que viene desarrollando el Estado de Israel en territorios que serían reconocidos al futuro Estado Palestino en Cisjordania. En otras palabras, se reconoce la gravedad de la política de asentamientos en tanto constituye un obstáculo para encontrar la paz y la solución justa y permanente para esa región del planeta.

No aporta mucho abundar en cifras. Basta recordar que ya son más de 500.000 colonos asentados en zonas expresamente declaradas parte del Estado Palestino. Y el gobierno de Benjamin Netanyahu no reconoce lo que todos los demás denuncian, en tanto que Israel prácticamente nunca (ni en este gobierno ni en otros) acató las muchísimas censuras y resoluciones de la ONU. Si Israel desea estabilidad, seguridad y paz, debe edificarla sobre bases sólidas y sensatas que implican ineludiblemente el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino. La construcción del muro que rodea Cisjordania y el encapsulamiento de la población palestina en Gaza no son conducentes al objetivo de la paz duradera que Israel pretende (si es sincero ese deseo).

En cambio, detener la construcción de asentamientos y consecuentemente la del muro sería una medida positiva y una señal inequívoca para retomar un proceso de negociaciones congelado desde hace mucho tiempo. Hasta ahora las iniciativas no han resultado fructíferas en ningún sentido; sin embargo, la situación en que se hallan especialmente los millones de palestinos, así como los millones de israelíes, no ha cambiado sino para peor, sobre todo para los primeros. Es hora de emprender un nuevo camino; para ello, Uruguay se halla en buena posición, puesto que ha tenido históricamente relaciones de amistad y cooperación con Israel, mientras que ha reconocido la justeza de los reclamos y reivindicaciones palestinas. Tal vez sea, entonces, el tiempo de que nuestro gobierno asuma con coraje la iniciativa, proponiendo la formación de una pequeña delegación (plural y legitimada por ambas partes) de mediadores, de modo que se aborde con urgencia un genuino proceso de negociación que apunte, esta vez, a las soluciones estructurales del conflicto que lacera severamente la dignidad del pueblo palestino y genera incertidumbre en la población israelí.

Uruguay ha sido ejemplo en muchos sentidos; esta es una nueva oportunidad si desea aportar su granito de arena a la paz mundial. Hay que animarse.

Christian Adel Mirza