Se inauguró el Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Basket-Ball

Con la presencia de numerosas autoridades nacionales y del deporte, ayer se llevó a cabo la inauguración del CEFUBB (Centro de Entrenamiento de la Federación Uruguaya de Basket-Ball -FUBB-), complejo deportivo ubicado en la calle Salvador García Pintos, a pocos metros de la avenida Agraciada, lugar que fue cedido por la Secretaría Nacional del Deporte por un lapso de cinco años.

El acto de inauguración comenzó temprano en la mañana con visitas guiadas para conocer el lugar y una conferencia de prensa de Ricardo Vairo, el presidente de la FUBB, y Fernando Cáceres, secretario nacional del Deporte, que eligió este evento para comunicar que las federaciones de Uruguay y Argentina presentarán una candidatura conjunta para organizar el Mundial de básquetbol que se realizará en 2023. “Todo lo que sucede en el deporte es una construcción colectiva, y esto es un trabajo conjunto de la Federación Uruguaya de Basket-Ball, la Secretaría Nacional del Deporte -que cedió las instalaciones- y la Unión General Armenia de Beneficencia, institución dueña del predio”.

El medallista olímpico Raúl Ebers Mera y Nicolás Mazzarino -el último campeón sudamericano uruguayo que está en actividad- fueron nombrados padrinos honorarios. Después de la presentación del gimnasio, los vestuarios, la sala de musculación y de reuniones, de tarde se jugaron partidos entre equipos femeninos de la categoría sub 23. Además, las selecciones nacionales tuvieron su participación entrada la noche: la sub 15 y la sub 17 femenina, y la sub 15, la sub 17 y la sub 19 masculina.

Sobre la posible organización del Mundial de básquetbol entre Uruguay y Argentina, el presidente de la Confederación Argentina de Basket Ball, Federico Susbielles, dijo en su cuenta de Twitter: “Cuando estemos en condiciones de confirmar lo haremos conjuntamente y a través de nuestros canales institucionales”. Además, Susbielles, quien actualmente es senador por el argentino Frente para la Victoria, dijo, después de felicitar a la FUBB, que los gobiernos de ambos países están trabajando “para sumar a Uruguay a la candidatura argentina para 2023”.