A casi 11 años del inicio de la “Institucionalización de los procesos de las selecciones nacionales y de la formación de sus futbolistas”, encabezada por Óscar Washington Tabárez, y con las selecciones juveniles preparándose para las competencias sudamericanas en 2017, visitamos el Complejo Uruguay Celeste para conocer los trabajos que están haciendo las selecciones juveniles.

La sub 15, dirigida por Diego Demarco, jugará el Sudamericano de su categoría en noviembre en Argentina, la sub 17, dirigida por Alejandro Garay, hará lo propio en Chile en marzo, en tanto que la sub 20 que orienta Fabián Coito -quien en 2017 completa diez años de trabajo desde que comenzó dirigiendo la selección sub 15- participará en el Sudamericano de Ecuador en enero.

En las jornadas que estuvimos en el Complejo Uruguay Celeste pudimos ver rutinas de gimnasio, enseñanza de figuras tácticas, partidos de la sub 20 y la sub 15, con el equipo de la Mutual de Futbolistas y la categoría sub 15 del Club Atlético Progreso. Además, algo que es frecuente en el centro de entrenamiento celeste, presenciamos la visita al lugar de niños de la escuela 176 de Toledo, cuyas maestras contaron que tuvieron entre sus estudiantes a José María Giménez, defensa de la selección mayor.

Todas las actividades de fútbol contaron con la presencia de Tabárez y sus compañeros del cuerpo técnico de la selección.

Fotos: Sandro Pereyra.