Trabajadores de Disco, Devoto y Géant no tomarán medidas en fin de año

Los trabajadores sindicalizados de las cadenas de supermercados Disco, Devoto y Géant, pertenecientes al grupo francés Casino y al colombiano Éxito, decidieron postergar la medida de paro que iban a llevar adelante hoy y mañana, luego de mantener el miércoles una reunión, que consideraron “positiva”, con representantes de la empresa. El dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios Carlos Baiz dijo a la diaria que “la empresa se comprometió a que el 10 de enero, a más tardar, traerá una propuesta definitiva para solucionar los problemas”. Una de las demandas del sindicato -que desató los “trancazos” del 24 de diciembre- es que se reviertan los cambios en las fechas de las licencias de los trabajadores afiliados a la organización que adhirieron a las medidas gremiales durante la negociación del convenio colectivo, algo que consideran una “represalia” de la empresa. “Antes del 10 de enero vamos a llevar los nombres de los compañeros a los que les cambiaron la licencia, para tratar de que se modifique la situación, ya que la empresa se mostró abierta a resolverla; en esa reunión es probable que se destrabe el conflicto”, agregó Baiz. El dirigente destacó que “el 24 levantamos los trancazos en los locales para dar una señal, y ahora levantamos el paro del 30 y 31 como segunda señal a la empresa; son dos señales fuertes y esperamos que sean vistas como tales”. “Hasta ahora, sólo tenemos palabras; en la reunión del miércoles la empresa se mostró abierta a solucionar los problemas, pero no tenemos nada firmado”, advirtió sin embargo Baiz.

El otro reclamo del sindicato tiene que ver con los cambios de horario que la empresa impuso durante las fiestas tradicionales, que obligaron a algunos trabajadores a salir a las 23.00 o 0.00 debido a la extensión del horario de atención al público. Según explicó Baiz, se consiguió un compromiso de la empresa para resolver la situación de aquellos trabajadores que no puedan cumplir con esos horarios durante el próximo fin de semana, y “sentarnos [con la empresa] el año que viene, unos meses antes de las fiestas, a acordar una solución definitiva”. Consultado sobre la instalación de “cajas inteligentes” en algunas sucursales de las cadenas (cajas donde el cliente se cobra a sí mismo), Baiz dijo que es un tema que están analizando con cautela, porque si bien “en principio no ha afectado a ningún trabajador”, puede, en un futuro no muy lejano, reducir “los puestos de trabajo”. Hasta el momento se han colocado sólo algunas de estas “cajas inteligentes” en las sucursales más grandes de la cadena Devoto.