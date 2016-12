UF denuncia que volumen de carga transportada por ferrocarril descendió a su “mínimo histórico”

La Unión Ferroviaria (UF) dio a conocer ayer los datos de la carga transportada en el año por ferrocarril, que decayó a su “mínimo histórico” con 650.000 toneladas, “por debajo inclusive del pésimo año de 1972, que solamente alcanzó las 750.000 toneladas”. “Hoy queremos felicitar a la dupla Wilfredo Rodríguez [presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE] y Fernando Valls [gerente general de AFE], se han consagrado como los peores gestores del ferrocarril desde 1938 a la actualidad”, dice la nota.

Según la UF, en 2013 se había alcanzado un valor de 1.000.000 de toneladas, por lo que “se vislumbraba una esperanza de recuperación, aunque lejos se estaba del récord transportado en 1945 de 1.800.000 toneladas”. Sin embargo, “a partir de la instalación de la gestión privada y el armado de Self SA, la carga comenzó a declinar, luego llegó Wilfredo [Rodríguez] y con sus prácticas prepotentes arrasó con gran parte del capital humano que podía asegurar la circulación de los trenes, los resultados están a la vista”, continúa el comunicado.

El texto expresa que la UF “se ha mantenido firme, apoyando las decisiones que apuntaban a un ferrocarril al servicio del pueblo y criticando, denunciando y luchando contra las decisiones del gobierno que apuntaban a la privatización de los servicios”, pero si bien se pararon “firme” y advirtieron “sobre lo que ocurriría”, no pudieron “evitar la catástrofe actual”.

También informan que además de la caída de la carga, “se ha desmoronado el ingreso en pesos producto de esta actividad”; “antes se podían saber los resultados de AFE, ahora la privatización vuelve un misterio el balance de Self SA”. “Algunas señales como la necesidad de vender durmientes usados como leña y los remates de parte del parque que le transfirió AFE a Self indican que la situación financiera de la privada no ha de ser de las mejores”, agrega el mensaje. Finalmente, la UF vuelve a arremeter contra la “dupla tan nefasta para el ferrocarril”, acusando a Rodríguez y Valls de no “tener tapujos” en “aumentarse a sí mismos” los sueldos ni “en contratar correligionarios, en viajar en misiones técnicas cuando son cargos políticos, en pagar espacios en programas de televisión vendiendo humo y en consagrarse como los peores en la gestión del transporte de carga ferroviario en los últimos 80 años”.