Vázquez impulsó plan de salud ocular para niños

A mediados de 2017 se instrumentará el Plan Nacional de Salud Ocular, con el fin de diagnosticar patologías en niños de escuelas públicas de todo el país e implementar tratamientos. El anuncio lo había hecho el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el 12 de diciembre, en el Consejo de Ministros abierto de Juan José Castro (Flores), cuando volvía de una gira por el exterior en la que un grupo de científicos uruguayos le había propuesto instrumentar un programa destinado a la salud ocular. Vázquez encomendó la tarea a los ministerios de Salud (MS) y de Educación y Cultura (MEC), y pidió desarrollarlo “con el éxito del Programa de Salud Bucal” que impulsó su esposa, María Auxiliadora Delgado. El 19 de diciembre se hizo, en el MS, la primera reunión interinstitucional para diseñar el plan; participaron Delgado y representantes de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar), de la Licenciatura en Oftalmología (Udelar), de la Administración Nacional de Educación Pública, del Banco de Previsión Social, de la Sociedad Uruguaya de Oftalmología, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, de gremiales de ópticas. Según anunció Vázquez, se contará con el apoyo de oftalmólogos uruguayos que trabajan en universidades francesas.

Cristina Lustemberg, subsecretaria de Salud, destacó al término de la reunión que “en Uruguay entre 18% y 22% de los niños en edad escolar tiene alguna alteración visual”, y que muchas de esas patologías sólo se corrigen con el uso de lentes. Adelantó que se está trabajando para ver “cómo podemos ir hacia una prestación gratuita de los lentes cuando se detecte alguna alteración visual”, y que la atención será implementada en forma urgente cuando se detecten problemas.

Problemas de hoy

Judith Uturbey, responsable del Área Programática de Salud Ocular del MS, explicó a la diaria que “las deficiencias visuales más frecuentes en los niños son los errores refractivos”, errores de visión por falta de corrección óptica, que “pueden corresponder a alteraciones de miopía -el ojo es más grande de lo habitual-, de hipermetropía -el ojo es más pequeño- o de astigmatismo, que corresponde a irregularidades en la forma del ojo. Esa es la primera causa de trastornos visuales reversibles en los niños”. Detalló que “de no hacerse un diagnóstico a tiempo, pueden llegar a lo que se denomina ambliopía, que son cegueras funcionales”. Aclaró que no vemos con los ojos, sino con el cerebro, y que si hay un ojo que no ve o tiene una visión muy mala “el cerebro va a elegir el mejor ojo para la mejor visión, y ese otro ojo no va a desarrollarse en forma adecuada”. Es necesario diagnosticarlo “antes de los ocho años o entre ocho y 12 años, que es el período más plástico de los niños”, porque a esa edad es “totalmente reversible”.

Uturbey señaló que “la salud ocular de una población infantil donde hay ‘un niño, una computadora’ nos hace redoblar los esfuerzos, porque el uso no adecuado de un sistema informático puede conducir a trastornos importantes”. Comentó que hay investigaciones que indican que “además de alteraciones en la forma del ojo hay causas ambientales que pueden conducir a la miopía, y esas causas están vinculadas al uso excesivo en horas de las computadoras, celulares, todos los dispositivos. De no mediar información adecuada, entre 2020 y 2050 va a haber epidemias de miopes en el mundo”, anunció. Agregó que “los niños llegan a la consulta con síntomas de adultos porque están muchas horas jugando o chateando con los celulares”.

Este programa, para Uturbey, es “una gran oportunidad para ver qué ha sucedido con el advenimiento de la tecnología y la salud ocular de los niños”. Adelantó que “estadísticamente va a ser muy significativo para poder dar los consejos adecuados de qué estamos haciendo mal”. Detalló que “casi 90% de los adolescentes del mundo oriental son miopes”, y que Uruguay tenía estadísticas similares a las de Chile y Brasil, pero que ahora la situación puede cambiar por el mayor acceso a las computadoras. Uturbey mostró entusiasmo por el programa y dijo que ya está trabajando en él. “Tenemos que buscar muchos datos, tener plan A, B y C”, anunció.