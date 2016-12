Wanderers y Cerro comenzaron sus pretemporadas

Bohemios y cerrenses serán los primeros equipos uruguayos en debutar en la Copa Libertadores 2017 y es por ello que ambos planteles -autorizados por la Mutual de Futbolistas, porque en estas fechas los jugadores están disfrutando de sus vacaciones anuales- comenzaron ayer con sus trabajos de pretemporada.

Los albicelestes comenzaron a trabajar ayer en las instalaciones del club Neptuno, pero además hubo novedades en el estadio Luis Tróccoli, porque allí fue presentado el nuevo director técnico del equipo, el colombiano Diego Alonso Barragán, quien será el reemplazante de Nito José Puente. Este profesional colombiano tiene 59 años y es un entrenador y preparador físico de vasta experiencia. Durante años se desempeñó como ayudante de Francisco Maturana en la selección colombiana y su vínculo con Uruguay no es nuevo, porque estudió y se recibió de preparador físico en Montevideo. En esta incursión en Cerro, Alonso Barragán tendrá como preparador físico a Luis Bondelas, otro experiente profesional que tuvo varios pasajes anteriores por el equipo albiceleste de la villa. Otra novedad de Cerro es que se sumará a su plantel el Japo Jorge Rodríguez. El volante proviene de Tigre de Argentina, donde no tuvo mucha continuidad. Su último pasaje por el fútbol uruguayo había sido en 2015, en Peñarol. En cuanto a las bajas, no seguirán en el equipo el zaguero argentino Iván Centurión ni los volantes Pablo Caballero y Gonzalo Nano Ramos.

Los cerrenses jugarán la Libertadores por tercera vez en su historia y enfrentarán en la fase 2 a Unión Española, de Chile. El primer encuentro entre uruguayos y chilenos se jugará en Uruguay, aún no se sabe en qué escenario, el martes 31 de enero a las 20.00. El partido de vuelta se jugará en el estadio Santa Laura, el martes 7 de febrero, a las 21.15.

El bohemio decide

Al igual que Cerro, Wanderers también debió comenzar a moverse antes del final de este año pensando en la actividad que deberá afrontar en la próxima temporada.

En este caso, la diferencia radica en que los bohemios todavía no decidieron quién será el entrenador que reemplazará a Gastón Machado. El ahora ex entrenador del equipo del Prado tuvo una gran campaña durante todo 2016, tanto en la Copa Sudamericana como en el Campeonato Uruguayo, pero no llegó a un acuerdo con el club para renovar su contrato. Así, los presididos por Jorge Nin tuvieron que salir a buscar una variante. Los que cuentan con mayores chances de quedarse con el cargo son Adolfo Fito Barán, actual director técnico de Atenas -con contrato vigente-, Jorge Giordano, que está sin trabajo luego de cumplir tres años al frente de Juventud, y Julio Avelino Comesaña, de buena campaña en Sud América y un breve pasaje por Racing. La Comisión de Fútbol de Wanderers tomará una decisión hoy; en la jornada de ayer hubo una reunión con Giordano.

El debut copero de Wanderers, que volverá a jugar la Libertadores tras su gran campaña de 2015 en la que quedó eliminado en octavos de final con Racing de Argentina, será el lunes 23 de enero con Universitario de Sucre, a las 19.00, en el estadio Olímpico Patria, a 2.810 metros sobre el nivel del mar. La revancha será en Montevideo a las 19.15, el viernes 27 de enero, pero el escenario en el que se disputará ese encuentro, al igual que en el caso de Cerro, tampoco está definido.