Agenda cargada

Esta semana vencen dos plazos en el marco de negociaciones que está teniendo la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) con autoridades de la enseñanza. Por un lado, hoy concurrirá a la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) para discutir con el Consejo de Educación Secundaria (CES) la posibilidad de modificar el sistema de elección de horas, para que este año los docentes elijan los grupos que tendrán en 2017 y 2018. Hasta ahora la elección de horas es anual, pero la directora general del CES, Celsa Puente, promueve la elección por dos años, de forma de conformar equipos docentes con mayor estabilidad en cada liceo.

En la penúltima reunión entre dirigentes sindicales y autoridades del CES, Fenapes planteó cinco puntos que, a su entender, imposibilitan la elección de horas por dos años: no hay un cuerpo normativo completo para traslados y reubicaciones; no existe una planificación a dos años en materia de construcción de liceos; tampoco hay un “mapa de ruta de los programas de exploración pedagógica” (los programas de liceos de tiempo extendido y tiempo completo, y el plan propuesta 2016 que se está aplicando en algunos liceos); los cambios internos se deben planificar en conjunto con las instituciones educativas; y no se puede discutir y elegir de la misma forma las horas de las materias “deficitarias” y “superavitarias” en número de docentes. El CES respondería estos puntos en el encuentro de hoy, pero, tal como se estableció también en una negociación en la Dinatra en noviembre del año pasado, el plazo para alcanzar un acuerdo sobre cómo hacer la elección de horas vence hoy mismo, 31 de agosto. De no haber acuerdo para modificar la forma de elección, se hará nuevamente por un año.

Por otra parte, la Dinatra citó a las autoridades del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública y a los dirigentes de Fenapes para una reunión tripartita mañana. La convocatoria surge después de que una asamblea de delegados de Fenapes resolviera, el domingo, pedirle a la Dinatra que intentara acercar a las partes en el marco del conflicto que están teniendo respecto de algunos puntos específicos sobre negociación colectiva y libertad sindical. Los docentes agremiados pidieron que se citara a una reunión tripartita para llegar a un acuerdo antes del jueves 1º y, si en el encuentro de mañana no se logra firmar un acta para destrabar la situación, Fenapes ya anunció que realizará un paro nacional de 24 horas el miércoles 7 de setiembre.

En la última reunión, la semana pasada, hubo coincidencias en los puntos que motivaron el conflicto: el Codicen reconoció el acuerdo alcanzado entre Fenapes y el CES por la flexibilización de la ordenanza de permanencia de los estudiantes en los liceos y reafirmó la vigencia del Estatuto del Funcionario Docente (los profesores denuncian que la resolución de agendar las reuniones de evaluación fuera de horario de clase lo violaban). La diferencia estuvo en que el Codicen propuso, como primer punto del acuerdo, que los temas de libertad y fueros sindicales se discutieran en un ámbito bipartito con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU), a lo que Fenapes se negó por considerar que ubicar ese tema como primer punto del acta era “desconocer a la organización representativa de trabajadores”.

Emiliano Mandacen, dirigente de Fenapes, consideró que se estuvo “muy cerca” de alcanzar un acuerdo, y afirmó que la federación está dispuesta “a trabajar la agenda que planteó el Codicen en el marco de la CSEU, pero no es el punto fundamental de acuerdo”. Una fórmula para generar una salida sería, dijo Mandacen, que ese fuera el último punto del acuerdo o que se incluyera en otra acta, “como una perspectiva de agenda a trabajar en el futuro”.