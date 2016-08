Como una piedra alta

El presidente Tabaré Vázquez encabezó ayer en Florida el acto por el 191º aniversario de la Declaratoria de la Independencia. El mandatario arribó al Batallón de Ingenieros de Combate Nº 2 de esa localidad en el helicóptero Airbus AS365 Dauphin de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) que utiliza habitualmente y fue recibido por los comandantes en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y de la FAU, Alberto Zanelli, y posteriormente se trasladó hacia la Piedra Alta para encabezar el acto. Vázquez y el intendente de Florida, Carlos Enciso, acompañaron la colocación de una ofrenda de flores con la forma de la bandera uruguaya al pie del monumento. En el acto también estuvieron presentes el vicepresidente Raúl Sendic, los ministros de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, y de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, el ex presidente Luis Alberto Lacalle, su hijo, el senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou, y el también senador nacionalista Luis Alberto Heber, entre otras autoridades, legisladores y ministros de la Suprema Corte de Justicia. El acto culminó, como es tradicional, con un desfile cívico militar. Por la Intendencia de Florida habló la secretaria general, Macarena Rubio, quien reclamó por la importante pérdida de fuentes de trabajo que afecta al departamento. En nombre del gobierno habló Sendic, que comenzó diciendo que los historiadores se han preguntado “si este era el sueño de [José] Artigas”, si “era esta la independencia y el federalismo que aquel adelantado había soñado”. “Posiblemente tengamos que responder que no. Que no pudo solo. Porque aquella quimera pergeñada por Artigas todavía no la hemos alcanzado, porque aún hoy esa quimera nos impulsa a los cambios y las transformaciones que el país sigue necesitando”, expresó. El vicepresidente continuó hablando sobre “aquellos orientales asambleístas elegidos por su pueblo” que optaron “por la independencia y la unidad” se dirigieron “ante los poderosos del mundo” para decirles: “Señores, acá hay un pueblo decidido a su libertad, a su independencia y a su soberanía”. “Pero también les dijeron a nuestros hermanos de esta provincia: acá está nuestro abrazo, nuestra voluntad de avanzar juntos, de apoyarnos mutuamente y defendernos, para beneficio de nuestros pueblos”, agregó Sendic. Luego dijo que les ha “correspondido a las siguientes generaciones y nos ha correspondido perfeccionar este modelo nunca acabado; a pesar de todo lo que avanzamos, la tarea que tenemos por delante está inconclusa y es enorme. Y a pesar de haber atravesado fuertes tormentas, tiempos difíciles, duros enfrentamientos internos, siempre ha primado en general aquella visión de nuestros antepasados de unidad ante la adversidad”. El vicepresidente continuó: “La necesidad de patria se gestó en la lucha para conquistar derechos para los ciudadanos y por ende incluir a todos en los estamentos de la sociedad, en el entendido de que esto genera independencia, unidad y justicia social”. “Reafirmemos nuestro compromiso para asegurar las mayores libertades, las mayores capacidades, el mayor bienestar y la mayor equidad. Para ello es necesario afirmar el compromiso con la democracia, con el diálogo, la tolerancia y el entendimiento. El compromiso con la conquista de todos los derechos del hombre, el respeto, el cuidado de las nuevas generaciones, de los más débiles y de los más viejos. Reafirmemos el compromiso con la educación de toda la sociedad, con la formación de capacidades, con la investigación científica”, añadió. Después planteó que “el bienestar esta ligado al trabajo” y por eso hay que “reafirmar la inversión productiva, la inversión pública y la inversión privada, el cuidado de los trabajadores y el buen salario”. “Estamos trabajando con el gobierno departamental [de Florida] para que sean posibles esas inversiones […] pero el bienestar no sólo va unido al trabajo y a la educación. Está también unido a la salud, la vivienda, la cultura, el deporte, la seguridad y el cuidado del medioambiente. Reafirmemos el compromiso con estos pilares sobre los que vamos construyendo nuestra sociedad. Seguimos extendiendo nuestra mano amiga hacia nuestros vecinos, sabiendo que desde nuestra raíz estamos indisolublemente unidos con ellos. Aquellas Provincias Unidas se dividieron en países soberanos independientes con firme voluntad integradora y con los que tenemos un futuro común. También estamos unidos al mundo en defensa de la paz, la sustentabilidad y el derecho de todas las naciones a la soberanía y al desarrollo”, enfatizó. Finalmente, Sendic saludó al “hermano pueblo italiano” por la “desgracia” del terremoto que sufrió el país y “al gobierno de Colombia y a las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]” que “sellaron la paz definitivamente por el bien de nuestro continente”. “Hagamos hoy entre todos, hagamos que el calor de los fogones orientales nos dé la fuerza necesaria para seguir construyendo la plena felicidad de nuestros compatriotas”, concluyó el vicepresidente.

Desde la tribuna

Lejos de parecerse a la manifestación que los gremios de la educación realizaron el año pasado, en medio del conflicto por la declaración de esencialidad, entre los espectadores del acto hubo un grupo de trabajadores de la Junta Departamental de Florida que protestó por las designaciones en forma directa de nuevos funcionarios. Al finalizar el acto, el senador Lacalle Pou dijo en rueda de prensa que “quizá no haya sido lo más oportuno” que Sendic hablara en nombre del gobierno. “Está en todo su derecho el gobierno de hacerlo, pero en un día tan importante para el país, quizá no era la mejor elección”, dijo el ex candidato a la presidencia por el Partido Nacional. Consultado sobre las razones de su afirmación, Lacalle Pou respondió: “Porque [Sendic] no es una persona pública, un gobernante que en este momento represente de buena manera el sentir de los uruguayos”. Otro periodista le preguntó si se refería a la popularidad del vicepresidente en las encuestas y el senador blanco dijo: “No es por las encuestas, es por las acciones públicas y notorias”. “¿Qué acciones?”, le preguntaron. “Lo tomo como una pregunta capciosa. ¿Se acuerdan de un título que estaba por aparecer? Repito, el gobierno está en su derecho”, concluyó.