Esta boca no es mía

La votación de la Mesa Representativa del PIT-CNT del 18 de agosto sigue generando repercusiones. La semana pasada, los principales dirigentes de la central, su presidente, Fernando Pereira, y su secretario general, Marcelo Abdala, hicieron comentarios sobre el paro parcial del 15 de setiembre y sobre el posible paro general de 24 horas que molestaron mucho a la lista 41, una de las promotoras de estas medidas.

El 18 de agosto, Abdala fue el encargado de comunicar a la Mesa Representativa la moción aprobada por el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT dos días atrás, que proponía hacer un paro parcial en la segunda quincena de setiembre. Sin embargo, en esa sesión el sindicato más importante que integra la lista 41, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), propuso una moción alternativa que no sólo fijaba el paro para la primera quincena de setiembre (en el entendido de que esto significaría un mecanismo de presión para la Rendición de Cuentas, a estudio en el Senado), sino que incluso dejaba abierta la puerta a un nuevo paro general de 24 horas. Esta moción alternativa terminó siendo aprobada por 21 votos contra 20.

El miércoles Abdala dijo, en declaraciones a Búsqueda, que los avances surgidos de la reunión que el PIT-CNT mantuvo con el presidente Tabaré Vázquez el 8 de agosto, relativos a los lineamientos salariales, habrían “ameritado una señal distinta”. Agregó que no cree posible mover más la “aguja” de la Rendición, e incluso consideró que será difícil lograr una buena movilización para el paro debido a que los gremios que lo impulsaron no son los que tienen mayor convocatoria.

Las declaraciones de Abdala fueron ratificadas en su totalidad por Pereira. En una entrevista con El País TV, el presidente de la central dijo que si bien se buscará que la convocatoria del 15 de setiembre sea masiva, “tenemos que conversar para que las resoluciones de paro y paro general sean con el mayor consenso posible, que no puede ser de 21 contra 20”.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por algunos dirigentes de la lista 41. Joselo López, secretario general de COFE, dijo a la diaria que fueron dichos “muy fuertes” y que “de alguna manera atentan contra la unidad del movimiento sindical”. Según sostuvo el dirigente, el estatuto de la central establece que cuando se toma una medida, esta no se cuestiona. “En todo caso se debe pedir la reconsideración del tema, y en ese caso el voto de COFE iba a ser afirmativo para reconsiderar. Pero salir a cuestionar la medida, y decir que no es todo lo efectiva que tiene que ser porque no la acompañan por igual todos los sindicatos, violenta de alguna manera la unidad del movimiento sindical”.

Respecto de la votación, López interpretó que no ocurrió “producto de una coordinación de sindicatos para cuestionar a los principales dirigentes, sino de una situación coyuntural producto de que la situación es complicada, y de hecho dirigentes que responden a las corrientes mayoritarias [la lista 1 y Articulación] o votaron con los pies y se fueron, o votaron con las corrientes minoritarias [lista 41 y Agrupación 5 de Marzo, que apoyaron la moción alternativa]”.

Sobre lo dicho respecto del paro de 24 horas, López consideró que si bien “no son las formas”, la discusión está abierta y no existe aún una decisión del PIT-CNT al respecto.

Otros dirigentes de la lista 41 se expresaron en un tono similar al de López. Ricardo Cajigas, dirigente de la Unión Ferroviaria, también criticó los dichos: “Que el presidente y el secretario general pongan en duda si se va a poder cumplir o no con esa medida, después de que ya fue resuelta, no me parece demasiado acertado ni unitario, pero están en su derecho”. En tanto, Martín Pereira, de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, escribió en Twitter: “Hay compañeros que se equivocan, podemos discutir las formas pero no salir hablar en contra de las definiciones tomadas”. Pero también el líder de la Agrupación 5 de Marzo, Richard Read, criticó las expresiones. En la misma red social escribió: “¿Qué opinan la mayoría de los gremios que democráticamente votaron el paro? ¿Qué opinan los públicos? ¿Y los que ganan $14.000?”.