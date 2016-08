Masiva

Para definir la plataforma que el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) impulsará durante la ronda de los Consejos de Salarios, el gremio realizará una asamblea de 10.000 personas que sesionarán a partir de las 14.00 del jueves 8 de setiembre en el Teatro de Verano.

La medida está enmarcada en el plan de acción del sindicato y estará antecedida por un plenario metropolitano que se realizará hoy en la sede del PIT-CNT, que definirá el trabajo hacia la asamblea. Debido a la magnitud de la convocatoria del 8 de setiembre, el sindicato realizará un paro metropolitano a partir de las 12.00 de ese día. En el resto de los departamentos lo más probable es que se realice un paro de 24 horas, para que los trabajadores de todo el país puedan asistir al encuentro. “Cada departamento definirá el horario del paro”, especificó Daniel Diverio, presidente del SUNCA.

La implementación de la asamblea tampoco será un tema fácil, dado que el sindicato busca convocar a más de 10.000 personas, y el Teatro de Verano apenas tiene capacidad para 4.000. La idea, explicó Diverio, es colocar una pantalla gigante en la explanada ubicada en las afueras del lugar, con sillas, para que el resto de los trabajadores puedan seguir de cerca lo que ocurre en la asamblea.

Sobre la plataforma del sindicato, Diverio dijo que lo más importante es lograr una pauta que garantice la no pérdida de salarios. “Sin eso no hay negociaciones, no firmamos nada”, aseguró el dirigente, dando a entender que los lineamientos salariales que propuso el gobierno deberán ser mejorados en el convenio del sector.

Pero además de este aspecto general, en la plataforma del sindicato se impulsarán diferentes propuestas relacionadas con las horas de capacitación, las libertades sindicales y el pago de una partida especial por realizar trabajos a una altura mayor a diez metros.

Luego de años de bonanza, la construcción atraviesa épocas más modestas: actualmente hay 48.000 trabajadores ocupados, cuando en 2012 tuvo un pico de 70.000. Por fuera de los Consejos de Salarios, el sindicato viene impulsando, además, una revitalización de la inversión pública, ya que se estima que cerca de 8.000 trabajadores perdieron sus puestos por los recortes en ese ámbito.