Por la fuerza

ANCAP tiene plazo hasta el viernes para dar a conocer el contrato de exploración y explotación de hidrocarburos que firmó con la empresa multinacional francesa Total, según el comunicado que difundió el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería. Raúl Viñas, miembro de la organización, dijo a la diaria que el fallo del juez Alejandro Martínez de las Heras, que amparó el pedido de información, no fue apelado por ANCAP, y, por ende, esperan que la empresa estatal o la Justicia les avisen dónde levantar el documento. “Ir a la Justicia es la única forma de saber a qué nos compromete ANCAP”, afirmó.

Viñas explicó que a pesar del resultado negativo de la prospección en la plataforma marítima -que la empresa informó a ANCAP el viernes 19-, importa conocer el contrato porque Total “podría intentar [explorar] en otro lado”. “La empresa hizo un pozo, seguramente en el lugar que mejores probabilidades tenía, que eran alrededor de 14%. La posibilidad estadística [de que haya petróleo en otro lugar] es menor, pero las posibilidades existen y el contrato está firmado. Si aparece algo, el contrato va a valer”, aseguró. En ese sentido, “interesa saber” cuáles son las formas de explotación que se utilizarían, si hay algún destino previsto para el petróleo, y cómo “Total va a cobrar el dinero que invirtió en la prospección”.

Respecto de las posibles formas de explotación, Viñas sostuvo que es imprescindible conocer la “parte ambiental”, ya que, por ejemplo, la organización está promoviendo que se aprueben proyectos de ley para prohibir el fracking (fracturación hidráulica). Además, aseguró que es necesario saber si hay algún destino previsto para el petróleo, porque es diferente usarlo para “quemar en los autos, para disminuir la dependencia a los fertilizantes importados, para desarrollar una industria petroquímica”, etcétera. Viñas también quiere conocer en qué forma Total cobrará “ese dinero que se gastó”, porque entiende que a pesar de que la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, “dijo claramente que Uruguay no corre riesgo, las empresas no pierden, cobran después [...] Habrá que ver si es en petróleo una vez que se saque o se va a descontar de los impuestos de las actividades que ya tienen en el país, o qué”.

Viñas sostuvo que “hay que terminar con esto de que las empresas trabajan con nuestros recursos pero no nos dejan saber qué hacen con ellos. Es como si vendiera tu auto y te entregara un documento firmado parecido, una especie de formulario, pero que no dice a cuánto lo vendieron, quién se va a hacer cargo de las multas, ni nada”, explicó. “Detrás de este contrato estamos todos los uruguayos, por eso no pueden ser secretos”, afirmó.