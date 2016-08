Rápido y furioso

La mesa directiva del Parlamento del Mercosur se reunió el viernes con el vicecanciller argentino, Carlos Foradori, en el marco de las gestiones que realiza para contribuir a solucionar la crisis del bloque regional. El 9 de setiembre tendrán un encuentro con el canciller paraguayo, Eladio Loizaga. “Buscamos que las posiciones más radicales, de Brasil y Paraguay por un lado y de Venezuela por el otro, se puedan atemperar y que pueda haber un encuentro entre los cinco cancilleres”, explicó el representante uruguayo en la mesa del Parlasur, el diputado Daniel Caggiani (Frente Amplio). Dijo que por parte de Argentina hubo “muy buena disposición para seguir trabajando y buscar alternativas”. El legislador hizo notar que el problema de acefalía en el bloque no culminará en diciembre, ya que en esa instancia, no queda claro en qué condiciones asumiría Argentina la presidencia pro témpore, si Venezuela no se la entrega formalmente.

En la reunión del martes de las coordinaciones nacionales del Mercosur, en la que no participó Venezuela, Brasil y Paraguay plantearon que el gobierno de Nicolás Maduro no incorporó el Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 del Mercosur, que establece el proceso de desgrabación arancelaria. Uruguay pidió extender el plazo para que Venezuela ratifique este acuerdo hasta diciembre y así se definió, pero mientras tanto, Brasil y Paraguay entienden que la dirección legítima del bloque la ejercen los cuatro miembros fundadores. Tampoco está claro que Venezuela pueda ratificar por vía legislativa el acuerdo, teniendo en cuenta la desconexión entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional de ese país, que tiene mayoría opositora.

Las declaraciones públicas continúan: Loizaga dijo a El Espectador que si alguien no está cómodo en el Mercosur, se puede ir. “Paraguay, si no se siente cómodo en el Mercosur... Podemos retirarnos. No me refiero a que Uruguay pueda hacerlo, cada uno tiene la decisión soberana de hacerlo”, deslizó. Caggiani comentó estas afirmaciones en Twitter: “La integración se construye con más tolerancia, paciencia, generosidad y altura política. Esto es todo lo contrario”.

La bicefalía en el bloque se está materializando. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, viajó la semana pasada a India en representación del Mercosur. El resto de los países del bloque pretende que sea Brasil el que negocie con ese país.