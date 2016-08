Todo por una bagatela

El ex presidente José Mujica propuso que la presidencia del Mercosur sea ejercida por un “profesional dedicado a eso”, y no por uno de los presidentes de los países del bloque, “que tiene que atender 40 cosas en la interna y en realidad le da poca pelota a la integración”.

En declaraciones a La Red 21, Mujica defendió la postura de Uruguay de entregar la presidencia del Mercosur, ya que “no podía hacer otra cosa que la que hizo”, dado que “estaba maniatado por una situación de derecho”.

Según Mujica, la presidencia del Mercosur es “un palo vendido”. “¿De qué me vienen a joder con la presidencia? Le estamos dando valor a un pito que no tiene valor alguno. No estamos eligiendo una monarquía ni nada por el estilo, sino un viejo para que represente a esta barra”. El ex mandatario dijo incluso que los presidentes del Mercosur y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) “estábamos para juntarnos y sacarnos la foto, dar unos discursos y rajar apurados porque teníamos otras cosas”.

Mujica cuestionó a Argentina y Brasil por “estar fijándose en esta bagatela”, aunque también dijo que “si para integrarnos vamos a esperar que en América Latina seamos todos devotos socialistas, militantes y confesos, nos vamos a integrar en el año del bolero”.