Todos menos tú

Con el objetivo de “propiciar el desarrollo económico”, promover la “iniciativa privada y el espíritu emprendedor” y “unificar la participación de los sectores empresarios del país”, varias gremiales de empresarios lanzaron ayer la Confederación de Cámaras Empresariales, una alianza intergremial que engloba a 20 organizaciones representativas de este sector. Entre ellas se encuentran la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), la Cámara de la Construcción del Uruguay, la Cámara Uruguaya de Turismo, la Federación Rural, la Asociación Rural, la Cámara Nacional de la Alimentación, el Centro de Navegación y el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay.

La presentación se realizó ayer de tarde en el hotel Sheraton. Diego Balestra, quien fuera titular de la CIU, será el presidente de esta nueva organización. Ayer, en diálogo con Radio Carve, sostuvo que “el país tiene una necesidad de unificar al sector empresarial”. Sobre los motivos de la creación de la confederación, dijo que se apunta a “promover el principio de la libre empresa y del empresariado”, así como la búsqueda de “mecanismos para propiciar el desarrollo tecnológico, cultural y económico” y la promoción del “espíritu emprendedor”.

Balestra evitó hacer referencia a temas de coyuntura, pero no se privó de deslizar algunas críticas al gobierno, especialmente en lo relativo a la inserción del país y a la legislación laboral. Sobre este último tema, opinó que “no se ha tenido en cuenta la posición de los empresarios”. Sobre la política comercial exterior de Uruguay, sostuvo: “Como empresarios hemos visto una serie de oportunidades frustradas con respecto a la inserción internacional y el acceso a mercados. Sin embargo, no hemos tenido éxito en que nuestros puntos de vista hayan sido tenidos en cuenta”. En referencia al Mercosur, dijo que Uruguay “no puede seguir atado a una estructura que es un ancla”. Además, subrayó que el país debe producir “para el mundo: no alcanza para el mercado interno, no nos puede sostener”.

Balestra también aprovechó para intentar modificar la imagen actual del empresariado en el país: “Cuando uno piensa que 90% de los actores empresariales son micro y pequeñas empresas, se da cuenta de que los grandes capitales se reducen, primero a empresas estatales, y luego a un puñado de empresas”.

A pesar del anunciado lanzamiento de la confederación, algunas gremiales importantes como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) o la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información no se integraron a la nueva organización. “El que no está es porque no tiene ganas de estar o porque no le gusta. Queremos que estén todas”, dijo Balestra al respecto. Consultado por la diaria, Carlos Perera, presidente de la CNCS, dijo que su gremial simplemente está “analizando la situación con mucha tranquilidad. Representamos a 130 cámaras y lo estamos viendo”, se limitó a decir.

En tanto, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, admitió que desconoce la magnitud que tendrá este nuevo cuerpo. “Supongo que será una formalización de la coordinación que ya venía existiendo”, declaró.