Varios frentes

La previa del Consejo de Ministros abierto en Fray Bentos estuvo signada ayer por temas educativos. De tarde, el presidente Tabaré Vázquez visitó la escuela Nº 6, que antes era una escuela rural y se reformó para que sea una escuela de tiempo completo, y luego concurrió a la inauguración del Instituto Tecnológico Regional (ITR) Suroeste de la Universidad Tecnológica (Utec), la primera sede de la institución, que tiene tres años y medio de historia.

Tras recorrer la escuela fraybentina y participar en un acto en el que los niños hablaron y cantaron, Vázquez se dirigió a quienes estaban presentes y afirmó que la niñez y juventud uruguaya son “hermosas”. “A veces indigna ver cómo quieren utilizarla degradándola, criticándola, haciendo parecer, algunos, que ser joven es malo, que ser joven no está bien, que ser joven es ser delincuente. Mentira. La regla es al revés”, dijo Vázquez, y después de decir que debemos sentirnos “orgullosos” de la juventud, pidió que tampoco se “viva detractando” a la educación pública. Más tarde, en declaraciones a la prensa, el presidente dijo que “la educación pública sufre un ataque que no se condice con la realidad de la educación del país”. “No entiendo los ataques que se le hacen. Si se pretende atacar al gobierno, que se lo ataque, pero que no se utilicen herramientas para atacarlo indirectamente. La educación pública debe ser apoyada y mantenida por todos los actores”, afirmó.

En el acto, Vázquez aseguró que la educación “va a salir adelante”. Felicitó a los docentes de la escuela y por medio de ellos “a todos los docentes del país”, y aseguró que las autoridades “somos apenas un eslabón; esto no se inventó cuando llegamos al gobierno, ya venía desde mucho antes”.

Dirección interior

Después de la visita a la escuela, Vázquez asistió a la inauguración del ITR Suroeste de la Utec, el primero de los tres ITR que la Utec instalará en el interior del país y al que concurrirán estudiantes de Río Negro, Soriano, Colonia y San José. La sede se construyó en el barrio Anglo de Fray Bentos, en un edificio donado por la Intendencia de Río Negro, cuando el nacionalista Omar Lafluf todavía era el jerarca departamental. El proyecto arquitectónico se definió por concurso, y se invirtieron cerca de 12 millones de dólares en la construcción, en la que cooperaron la Embajada de China y UPM. El edificio, ubicado en el barrio que fue declarado Patrimonio Histórico Cultural de la Humanidad por la UNESCO, tiene 3.400 metros cuadrados y capacidad para 2.000 estudiantes, y se convertirá en un polo universitario cuando también construyan allí sus sedes la Universidad de la República y la UTU. En la sede de Fray Bentos Utec ya imparte la carrera de tecnólogo en Mecatrónica, y para comienzos de 2017 se espera abrir la tecnicatura en Tecnologías de la Información, la carrera de tecnólogo en Ingeniería Biomédica y, bien cerca, en Mercedes, la de tecnólogo en Jazz y Música Creativa.

Todas las autoridades reconocieron ayer el impulso que le dio José Mujica a la Utec, y de hecho, el ex presidente fue el encargado de cortar la cinta inaugural, acompañado de Vázquez y del ex vicepresidente y actual ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori. El actual intendente de Río Negro, el frenteamplista Óscar Terzaghi, destacó la “decisiva voluntad del ex presidente” en la creación de la universidad tecnológica y aseguró que la educación terciaria “llegó para quedarse en el litoral sur, en una clara y empecinada política de descentralización universitaria”. Dijo que la ampliación de la oferta universitaria en estos últimos ocho años permitió un crecimiento de más de 100% de los estudiantes de ese nivel, “que antes no podían acceder a la educación superior”, y que la oferta educativa, además de promover un “derrame de equidad social”, se convierte “en un instrumento determinante para el desarrollo productivo, económico y social de la región”, que ha recibido “importantes inversiones que requieren recursos humanos con altos niveles de capacitación”. Consideró un desafío que las distintas instituciones educativas que estarán instaladas en el campus trabajen “juntas y de manera complementaria”, y apostó por concretar ofertas binacionales con Argentina.

El consejero de la Utec Rodolfo Silveira, que habló en representación del resto de los integrantes del Consejo Directivo, Pablo Chilibroste y Graciela do Mato, aseguró que la creación de esta segunda universidad pública “es una política de Estado”, ya que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos, “y se le dio la categoría de universidad tecnológica, que en el mundo moderno es parte de lo que nos va a hacer ciudadanos más grandes, más libres, con mayor capacidad de decisión sobre nosotros mismos”. Aseguró que el plan educativo debe ser “que enseñemos a nuestros gurises a aprender, a que abran la cabeza”, y por eso defendió la creación, a partir de 2017, de la carrera en Jazz y Música Creativa, porque la capacidad de “abrir la cabeza” será lo que permita a los futuros estudiantes enfrentar el mundo de 2040 o 2050, “que nosotros no somos capaces de predecirlo”.

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, consideró que “en el corto lapso” de vida de la Utec, la institución “tuvo un notable desarrollo, con seis carreras y casi 400 estudiantes”. Al igual que Vázquez, la ministra aprovechó para referirse a las críticas que recibe la educación pública “desde el mundo político y los medios de comunicación”. Estos cuestionamientos, dijo, apuntan a que “la educación pública está mal, que estamos peor que hace 30 años, a que la educación pública excluye a los sectores más desfavorecidos de la población”. “Tal afirmación no es cierta”, afirmó, y consideró que la inauguración de la Utec, de un Centro de Capacitación y producción también en Fray Bentos, y la restauración de la escuela rural para convertirla en una de tiempo completo son respuestas a esas críticas. “El universo de estudiantes que hoy alberga el sistema educativo pasó de 500.000 a 1.000.000 en 30 años”: el aumento fue de 30.000 a 180.000 estudiantes en educación terciaria, de 40.000 a 180.000 en educación inicial, y en educación media, “la más cuestionada”, de 170.000 a 340.000, detalló.