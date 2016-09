A disposición de la Justicia

José Plada, el edil nacionalista de Maldonado que agredió físicamente a su pareja en un karaoke en Rivera, fue detenido a las 2.45 de esta mañana y trasladado a ese departamento, informó el portal FM Gente.

Su mujer, María Marcela Fernández, retiró la denuncia policial y pidió que “no se politice la situación”, dijo en declaraciones que realizó a Maldonado Noticias. Según FM Gente, en el acta labrada ante la Unidad de Violencia Doméstica, Fernández retiró la denuncia contra su marido. Allí no dio las razones de la decisión y expresó que no quería seguir hablando más del asunto. No obstante, en estos casos es el juez quien decide de qué forma se continúa el procedimiento.

Plada agredió a Fernández en un karaoke en Rivera y fue visto por varios testigos. Ambos se encontraban en este departamento porque participaban en el Congreso Nacional de Ediles que sesionaba allí. Plada presidía la Comisión de Género de la Junta Departamental de Maldonado y ya renunció a su cargo.