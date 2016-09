Acción en la Unión

Esta noche a las 20.15, Nacional y Miramar jugarán en la cancha de Larre Borges el cuarto partido de la serie por los play off que están disputando para definir el segundo ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). Los tricolores están 2-1 adelante en la definición, por lo que si ganan hoy concretarán su retorno a la LUB. Si, por el contrario, esta noche el que sale victorioso es Miramar, ambos equipos se volverán a enfrentar en el quinto y decisivo juego del sábado.

El tercer ascenso a la LUB lo disputarán Bohemios -que perdió su serie de play off con Larrañaga- y el perdedor del enfrentamiento entre Nacional y Miramar. Si los tricolores ganan hoy, el sábado Miramar jugará con Bohemios en el escenario de Welcome el primer partido de esta serie, que se disputará al mejor de tres partidos. En caso contrario, el play off por el tercer ascenso recién se pondrá en marcha el martes.