Adriana Peña confirma intenciones de abrir nuevo grupo político, “dentro o fuera” de Alianza Nacional

La intendenta de Lavalleja, la nacionalista Adriana Peña, confirmó sus intenciones de lanzar un nuevo grupo político, “dentro o fuera” de Alianza Nacional, el sector liderado por el senador Jorge Larrañaga.

En diálogo con El País, Peña dijo que ella y un grupo de intendente están buscando “darle un nuevo brío” y generar una “renovación” en el partido. “Es indiscutible el liderazgo de [Luis] Lacalle Pou y Larrañaga, pero es importante dar una versión renovadora para acompañar o ayudar, no sabemos si dentro y fuera de AN”, explicó. Eso, agregó, será algo que será hablado con Larrañaga.

Los intendentes que están dentro de esta propuesta son Enrique Antía (Maldonado), Eber Da Rosa (Tacuarembó), Dardo Sánchez (Treinta y Tres) y Sergio Botana (Cerro Largo), además de Peña. “Queremos tratar de no herir nada de lo que hay, pero sí complementar o acompañar”. Según dijo, aún no está claro si presentarán una candidatura alternativa, dentro o fuera de AN, o una lista propia al senado dentro del sector de Larrañaga.