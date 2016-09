Afinando los instrumentos

El próximo sábado, Javier Miranda asumirá como presidente del Frente Amplio (FA). El viernes, ante la Mesa Política de la coalición de izquierda, Miranda anunció la mayoría de los nombres de su equipo de vicepresidentes. Serán Blanca Elgart, asesora de la senadora Mónica Xavier e integrante del Comité Central del Partido Socialista; Sandra Lazo (Movimiento de Participación Popular), presidenta de la departamental de Rocha del FA; y el diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía.

Miranda quería que la cuarta vicepresidencia fuera ocupada por un integrante del Partido Comunista del Uruguay (PCU). El sector propuso a Daniel Marsiglia, que integró la terna de conducción del FA luego de que Xavier dejara la presidencia, pero Miranda lo rechazó porque pretendía un perfil más joven o una mujer para el cargo. Por este motivo, según dijeron a la diaria fuentes del PCU, el sector informará en estos días que resolvió no proponer otro nombre para la vicepresidencia, así que el sector no ocupará el cargo. Las fuentes aclararon que de todos modos el PCU no obstaculizará ningún nombre que proponga Miranda para su equipo. La quinta vicepresidencia será para un representante de las bases del interior. Estas tomarán una decisión y comunicarán el nombre en los primeros días de esta semana.

El viernes también se anunció que el próximo secretario político del FA será Gonzalo Reboledo, creador del sector político De Frente y jefe de campaña de Miranda. Reboledo dijo a la diaria que una de las principales preocupaciones del presidente electo será estimular la participación de los frenteamplistas -y en particular, de las mujeres-, que hoy está canalizada casi exclusivamente en los comités de base.

“En las próximas semanas va a haber reuniones con especialistas en medios electrónicos y redes sociales, para ver cómo se va incorporando esa participación, primero informalmente y luego formalmente”, señaló el futuro secretario político. Implementar otras formas de participación permitirá “abrir la puerta de entrada a una cantidad enorme de compañeros que no se encuentran ni en los radios de los comités ni con horarios disponibles como para participar de esa forma”, consideró.

En segundo lugar, Reboledo explicó que se procurará fortalecer el vínculo con la sociedad civil y con el gobierno. informó que Miranda mantuvo una reunión el martes con Tabaré Vázquez. “Están trabajando en darle más cotidianidad al vínculo, a los efectos de poder estar en sintonía. Dijo que si bien existe actualmente un vínculo formal entre el gobierno y el FA mediante la Agrupación Nacional de Gobierno, se considera que debe haber una coordinación “más cotidiana”.

En cuanto al vínculo con los otros partidos políticos, Reboledo informó que Miranda realizará una ronda de reuniones con las autoridades de los partidos con representación parlamentaria a efectos de buscar acuerdos en temas que puedan constituirse en políticas de Estado, por ejemplo, seguridad, política exterior y educación. “La idea es llevar al ámbito de la coordinación y del relacionamiento democrático entre los partidos todos los temas que merezcan ser tratados, temas en debate en el Parlamento que nosotros creemos que deberían tener una traducción en la vida partidaria”, indicó Reboledo.

Los grandes temas

Una semana después de la asunción de Miranda, el Plenario Nacional del FA se volverá a reunir para discutir los informes de la Comisión de Actualización Ideológica y de la comisión de Reforma Constitucional. El informe de este último ámbito “no está hecho, porque todavía no se terminó de trabajar”, dijo a la diaria uno de sus integrantes, Felipe Michelini. El documento contendrá una recomendación programática basada en los diez puntos a incorporar en una eventual reforma, aprobados en junio. No se pronunciará por ningún mecanismo de reforma en particular. Las alternativas propuestas por los sectores son, por un lado, la Convención Nacional Constituyente y, por otro, el de iniciativa popular, y el Plenario deberá pronunciarse por una u otra. El Nuevo Espacio y el Movimiento de Participación Popular apoyan el de iniciativa popular, y otros sectores, como el PCU y el Partido Socialista, prefieren instalar una Convención Nacional Constituyente.