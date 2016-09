Amado se postulará como precandidato en las internas coloradas

La expectativa era alta, y la incertidumbre aun mayor, el sábado de mañana en la plaza Primero de Mayo. No se trataba de un acto del PIT-CNT ni de un acto frenteamplista. Pocos minutos después de las 11.00, una señora comenzó a repartir los primeros claveles rojos, que luego serían colocados en el cercano monumento a José Batlle y Ordóñez por los militantes convocados por el diputado Fernando Amado y su flamante sector político, Batllistas Orejanos (BO). “Mucha gente dijo que no podía venir”, advirtió la señora de los claveles ante las poco más de 30 personas presentes.

Es que la apuesta no era menor: mientras que las autoridades del Partido Colorado (PC) celebraron los 180 años de la colectividad política reuniendo a la Convención Nacional en Durazno y homenajeando a los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, Amado llamó a hacer una suerte de “contraacto” para homenajear a Batlle y Ordóñez: “Es difícil ir a una convención donde se homenajeará a Sanguinetti y Batlle después de lo que fue el lanzamiento de nuestro sector; nos puso en un brete en el que teníamos que decidir si ir o no. Decidimos no ir, porque nos parecía una tomadura de pelo. Tienen el derecho de festejarlo como quieran, pero optamos por otro camino”, explicó Amado a la diaria.

Para alegría del legislador, poco a poco, el número de asistentes al homenaje comenzó a aumentar, hasta llegar a cerca de un centenar. Algunos ya habían estado en una reunión que Amado organizó el 11 de agosto con interesados en integrar su sector político; otros eran nuevos. “A muchos de ustedes no los conozco”, dijo Amado en su breve oratoria. El diputado los fue saludando a todos. Un joven de la localidad canaria de Suárez le dijo que se sentía muy identificado con su accionar; una pareja con dos hijos se acercó para felicitarlo por “lo que estás haciendo”, y Amado les respondió: “Ya rompí los puentes del camino acomodadillo tradicional; ahora los tengo a ustedes”. El padre coincidió: “Si no se rompen, no vamos a llegar a ningún lado”, y el diputado le contestó: “No me dejen solo”. También hubo otros acercamientos menos amistosos: un señor mayor le preguntó si creía que Batlle y Ordóñez habría estado de acuerdo con los sueldos de los gerentes de Alcoholes del Uruguay, y Amado dijo creer que no, pero el señor pensaba diferente: “¿Te parece? Si trataba de favorecer a las empresas nacionales por encima de las inglesas... ¿Por qué hay que igualar para abajo?”. Entre los presentes también se encontraba el músico Daniel Corbo, autor de la música del spot de lanzamiento de BO, una versión rockera de la canción “Orejano”, con letra de Serafín J García y cuya versión emblemática es la de Los Olimareños. “Soy frenteamplista, pero mi político hoy es Amado”, confesó. Otro de los que estaban allí era Brian Bianchi, un joven que fue elogiado sistemáticamente por el diputado debido a sus 25.000 seguidores en Twitter. “Hace tiempo que sigo a Fernando. Me siento identificado con sus ideas”, dijo. Si bien el diputado insistió en que le gustaría saber cómo hace Bianchi para tener tantos seguidores, hasta ahora a él mismo no le está yendo tan mal en las redes sociales: es el tercer político colorado con más seguidores en Twitter (15.600), bastante por detrás del senador Pedro Bordaberry (65.600), pero cerca del también senador José Amorín Batlle (20.000).

Tiempo de las declaraciones

Antes de colocar los claveles frente a la estatua de Batlle y Ordóñez, Amado hizo una breve oratoria, en la que reconoció que muchos de los presentes le habían dicho que “se sienten batllistas, pero vienen votando otra cosa”. Seguidamente, afirmó que para su sector es fundamental “generar una estructura por intermedio de gente común”, y aseguró que “en cada acción que tenga”, BO “va a tratar de sentirse digno del batllismo”. “¡Viva el PC, pero, sobre todo, viva Batlle!”, finalizó.

En diálogo con la diaria, Amado admitió que tiene intenciones de ser precandidato a la presidencia en las elecciones internas de 2019, pero dejó en claro que su objetivo no es llegar a la Torre Ejecutiva. “El sector va rumbo a una expresión electoral con candidato a la presidencia. Y el candidato sería yo, pero no creyendo que vamos a ser candidatos en el sector lineal, sino como vehículo para ganar adentro, para cambiar la herramienta”. Concretamente, Amado cree que “ser precandidato a la presidencia del PC en esta etapa es intentar hacerse del partido para cambiarlo. Porque sería un ejercicio fantasioso creerse que se es candidato a la presidencia realmente”. Sostuvo que el PC “no tiene chance ninguna” de ser gobierno en 2019, aunque sí tendrá la oportunidad de ser “un puente amortiguador” entre “dos mitades que no se escuchan”. “Si gana el Partido Nacional, sería muy importante que haya fuerzas amortiguadoras que impidan perder una cantidad de cosas en las que se ha avanzado, y si gana el Frente Amplio, no va a ser con mayorías parlamentarias, y creo que es fundamental que haya una fuerza que permita dar gobernabilidad”.