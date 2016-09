ASCOT-COETC sobre ex Raincoop

La Asociación Sindical de Cooperativas y Obreros del Transporte (ASCOT) de la Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo (COETC) emitió un comunicado en el que rechazó expresiones vertidas ayer de mañana en “algunos medios de prensa radiales”, que “daban cuenta de una supuesta carta de uno o de varios trabajadores de COETC desconformes con el accionar y con el ingreso de compañeros de la ex Raincoop”. Según ASCOT-COETC, “las expresiones corresponderían a uno o varios compañeros que no dan la cara de manera honesta diciendo quiénes son” y, además, “la supuesta carta expresa un montón de mentiras e inexactitudes”. “Nosotros decimos con toda claridad que la inmensa mayoría de los trabajadores de COETC están contentos y han dado la bienvenida en forma muy clara a los trabajadores de la ex Raincoop y han expresado toda la solidaridad y el aprecio a los compañeros que se están incorporando”, continúa el comunicado. Para la ASCOT-COETC, “el accionar de los compañeros de Raincoop es más que correcto, están trabajando de forma sumamente normal y ellos también están muy contentos con la situación y cómo se está dando”.

Los trabajadores de COETC saludan que la masa social y el Consejo Directivo de la cooperativa hayan decidido seguir incorporando a trabajadores de la ex Raincoop, e informaron que COETC ya lo hizo con 70% de los que le “corresponden a COETC”; incluso se tomó la decisión de “incorporar a los cuatro” trabajadores “que por diferentes motivos estaban sin seguro de desempleo” y le correspondían a COETC.