Asistencia recíproca en el combate al crimen organizado

Los ministerios del Interior (MI) y de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Aduanas, la Dirección General Impositiva y la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay firmaron un convenio interinstitucional con el objetivo de prestarse asistencia recíproca en el combate al crimen organizado, los delitos de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la defraudación tributaria, el contrabando y los delitos contra la propiedad intelectual, según consta en el propio acuerdo.

El subsecretario del MI, Jorge Vázquez, dijo después de la firma que se está “dando un paso muy importante” y que Uruguay “se ha caracterizado en los últimos años por enfrentar este tipo de delitos con mucha responsabilidad”. “Recordarán que en 2004 Uruguay estuvo a punto de integrar una lista de países no cooperantes, lo que hubiera significado graves repercusiones en detrimento de su economía, en la medida en que muchos capitales no invertirían en el país por su condición de país no cooperante e integrante de unas de esas listas grises o negras que andaban por el mundo”, explicó Vázquez.

Por el contrario, en 2009 “Uruguay pasó a ser el país mejor conceptualizado de la región en cuanto al enfrentamiento al delito de lavado de dinero. Hemos seguido trabajando y, con cada paso que damos, estamos fortaleciendo al país para que sea mejor visto a nivel internacional”, agregó, pero advirtió que hay que estar atentos porque “somos un país vulnerable”.