Colón volvió a ganar y lidera la Divisional A

Se han disputado sólo tres de las 14 etapas del torneo de la Divisional A del fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por lo que todo juicio que tienda a hacer predicciones es arriesgado. No implica riesgo alguno, no obstante, leer la realidad que se presenta en las canchas del fútbol femenino uruguayo, donde Colón parece configurarse en el pacman que engulle rivales, en particular a los más encumbrados, duros y difíciles.

El domingo, el resonante triunfo colonista fue ante Peñarol 1-0. La venezolana Oriana Altuve convirtió el gol que resolvió el encuentro jugado en el Parque Suero. En su segundo partido oficial en las canchas uruguayas, Altuve se encontró nuevamente con la red rival, como lo había hecho una semana antes cuando hizo el primer gol de la victoria 3-0 ante Nacional, el rival de siempre en el fútbol femenino de la AUF.

En este torneo de los siete mejores de la temporada 2016, Colón tuvo libre la primera etapa, y el fixture le tenía reservados dos partidos seguidos ante sus dos rivales más bravos. Derrotó a ambos, a diferencia de lo que había ocurrido en el Clasificatorio, cuando todavía no contaba con su poderío completo y cayó por la mínima diferencia: 1-0 ante las aurinegras y 2-1 ante las tricolores. El domingo tendrá que resolver el partido con River Plate, el que sigue en la lista de rivales complicados.

En los otros partidos de la fecha del domingo, Nacional le ganó a Canelones 3-1 y Wanderers dio cuenta de Uruguay Montevideo 3-2. Ahora Colón y Nacional (que todavía no tuvo fecha libre) suman 6 puntos, River Plate y Canelones 4, Wanderers 3, Uruguay Montevideo y Peñarol 1.

En la Divisional B, Línea D ocupa el lugar dominante, igual que Colón en la A. Ganó los cuatro partidos que disputó y el ascenso, para 2017, se esboza como un hecho seguro. En la excelente cancha de Libertad Washington, en el barrio Colón, goleó a Udelar 5-1.

Además goleó Salus: 5-2 a Figli della Toscana. La tercera goleada, esta realmente previsible, fue la de Seminario ante Oriental 8-0. Las posiciones de la B son: Línea D 12 puntos, Seminario 8, Salus 7, Udelar 6, Figli della Toscana 1 y Oriental 0. Suben dos.