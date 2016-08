Descuente, juez

El presidente electo del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, le pidió ayer al Secretariado de la fuerza política aplazar su asunción como titular de esta para el 17 de setiembre. Miranda iba a tomar posesión como presidente del FA este sábado, pero el Secretariado resolvió apoyar por unanimidad su petición. Si bien la que tendrá la última palabra es la Mesa Política, órgano ejecutivo del FA, se espera que esta acceda al planteo sin ningún tipo de reparos.

Miranda dijo a la diaria que aunque él mismo había puesto como fecha de asunción el 17 de setiembre, por diferentes “vericuetos” se había terminado definiendo que tomaría posesión del cargo el sábado. En cuanto al motivo del aplazamiento, el presidente electo del FA no anduvo con eufemismos: “Quiero terminar de conformar el equipo para las vicepresidencias; quiero que asuman todas”, dijo. Respecto de los nombres, fue más cauto: “Hasta que no estén todos los nombres resueltos, no está ninguno”, sostuvo, defendiendo la idea de que se trata de un equipo, y no de una mera suma de personas.

Además de un secretario político, el equipo encabezado por Miranda tendrá cuatro vicepresidencias, que, en su mayoría, iban a ser ocupadas por mujeres. Fuentes cercanas al jerarca explicaron el porqué del retraso en las designaciones: “Armar un equipo donde importan los nombres y los sectores no es una cuestión que pueda resolverse en 15 minutos”.

Hasta ahora, el armado de esta suerte de gabinete ha sido bastante complicado. El senador Marcos Carámbula rechazó, por motivos de salud, el ofrecimiento de ocupar la secretaría política, y la directora general de secretaría del Ministerio de Turismo, Hyara Rodríguez, también declinó ocupar una de las vicepresidencias. Según publicó Búsqueda la semana pasada, la propuesta de que otra de las vicepresidencias fuera ocupada por Estefanía Schiavone tampoco cayó bien en su sector, Asamblea Uruguay. En cambio, el Movimiento de Participación Popular sí aceptó que Sandra Lazo ocupara otra de las vicepresidencias.