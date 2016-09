Diyab aceptó ser alimentado con jugos y caldos

El ex preso de la cárcel de Guantánamo Jihad Diyab aceptó ser alimentado no solo con agua, sino también con jugos y caldos.

Hoy las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Sindicato Médico del Uruguay, Julia Galzerano y Teresa Sandar, volvieron a atender Diyab y, según confirmaron a la diaria, el ex recluso se mostró dispuesto no solo a ingerir agua, sino también jugos y caldos, e incluso aceptará tomar calmantes para paliar los dolores que sufre. Esta comisión está atendiendo a Diyab en conjunto con el Servicio de Asistencia Médica Extrapohospitalaria de ASSE. El ex preso aceptó llevar adelante todas las recomendaciones hechas por los doctores, incluyendo una serie de análisis de sangre para controlar su salud.

Ayer, Diyab había anunciado que volvería a tomar agua.