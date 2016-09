Diyab: “Si Obama quiere cerrar Guantánamo, puede dar la orden y hacerlo ahora, pero es un cobarde”

El programa Democracy Now!, un proyecto periodístico estadounidense independiente con el foco puesto en el activismo por los derechos humanos, publicó el video de una entrevista con el ex preso de la cárcel de Guantánamo Jihad Diyab. En el diálogo con la informativista Amy Goodman, el sirio declara sentirse muy mal: “Me duele todo el cuerpo, los riñones, la cabeza, el estómago, el lado derecho”.

La charla se inclina luego hacia la política. “Hay una batalla en la corte en los Estados Unidos para que liberen el video de tu alimentación forzada en Guantánamo. ¿Podrías describir cómo fue esa alimentación forzada para ti?”, le pregunta la periodista. Diyab contesta “Estados Unidos habla siempre en los medios de los derechos humanos, pero no hay ningún derechos humanos en Guantánamo, y nunca los hubo”. Luego, Goodman le pregunta si cree que el presidente estadounidense, Barack Obama, pueda cerrar Guantánamo, un objetivo que ha planteado como una de las líneas de trabajo de su gobierno. “Si Obama quiere cerrar Guantánamo, puede dar la orden y hacerlo ahora, pero es un cobarde y no puede tomar esa decisión porque tiene miedo. Pero Guantánamo debe cerrarse, porque no es bueno para Estados Unidos”, contesta Diyab.