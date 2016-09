Dos horas, mil horas

El miércoles la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) acordó con las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES) que este año se mantendrá sin cambios el proceso de elección de horas. La directora general del CES, Celsa Puente, había propuesto que las horas docentes se eligieran por dos años, es decir, que los profesores tomaran sus horas y las mantuvieran por 2017 y 2018 (actualmente se eligen año a año). Tras una negociación el año pasado en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), se acordó que se discutiría la posibilidad de modificar el sistema este año, y se estableció que el plazo para llegar a un acuerdo sobre una eventual modificación vencería el 31 de agosto. Pero recién a mediados de agosto se convocó el ámbito tripartito, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y allí Fenapes planteó cinco puntos que, a su entender, imposibilitaban modificar el actual régimen. Según manifestaron los dirigentes no hay un cuerpo normativo completo para traslados y reubicaciones; no existe una planificación a dos años en materia de construcción de liceos; tampoco hay un “mapa de ruta de los programas de exploración pedagógica” (los programas de liceos de tiempo extendido y tiempo completo, y el plan propuesta 2016 que se está aplicando en algunos liceos); se deben planificar en conjunto con los centros educativos los cambios internos; y no se puede discutir y elegir de la misma forma las horas de las materias “deficitarias” y “superavitarias” en número de docentes.

Pero el miércoles, en la reunión en la Dinatra, la conclusión fue que no hay condiciones para hacer la modificación y que este año se mantiene la elección de horas por un año; “hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo a efectos de modificar el régimen existente”, señala el acta. En los hechos, el CES ya comenzó a trabajar en la elección de horas para el próximo año.

Pero por otro lado, el acta firmada el miércoles menciona que se acordó “continuar trabajando en el ámbito bipartito” creado “con el fin de acordar las condiciones y el diseño de un marco normativo que permita modificar el esquema de elección existente”, para lo que el CES “se compromete a proporcionar a la Fenapes los insumos de trabajo existentes para analizar el proceso de reingeniería de elección de horas”. De hecho, ayer Puente reafirmó su voluntad de modificar el sistema. En declaraciones recogidas por Radio Uruguay, la jerarca aseguró que “sigue creyendo” en esa necesidad: “No es un capricho, es una necesidad que se instala en la estabilidad de los cuerpos docentes en los centros educativos; no lo vamos a hacer en contra de los docentes y esto no es una batalla donde unos ganan y otros pierden. El Consejo trabaja con sus profesores, con sus funcionarios. ¿Hay dudas? Se disipan, se aclaran. ¿Hay vacío normativo? Se construye normativa para dar respuesta a esos vacíos”. Argumentó que no se pudo avanzar porque “el grupo de trabajo no funcionó, entonces, al no funcionar, no hay producción”.

El conflicto surgido con el Codicen provocó que a fines de julio Fenapes resolviera retirarse de los ámbitos de negociación bipartitos, por considerar que faltaban garantías. Ayer en conferencia de prensa, el secretario general de esa federación, José Olivera, dijo que este tema “va requerir mucho estudio y mucho tiempo”. “Se comienza a trabajar ahora en la elección para 2017, que se va a procesar entre los meses de noviembre y diciembre de este año e involucra al total del universo de los docentes que van elegir sus horas. En paralelo, el próximo año se continuará avanzando en el estudio del tema y sobre todo en acordar cuáles serían las condiciones para poder, en algún futuro, a muy largo plazo, llegar a una elección por más de un año”, expresó el dirigente. Olivera reveló que “hay un documento que entregó el CES que hace un diagnóstico” y “hay algunos documentos reservados”, que todavía no conocen, que “fueron elaborados por el Banco Interamericano de Desarrollo” y que van a analizar.

Pero además del acuerdo del miércoles, Fenapes volvió a firmar otra acta ayer ante el MTSS, esta vez con las autoridades del CES y del Codicen, lo que desencadenó el levantamiento del anunciado paro de 24 horas para el miércoles 7. Olivera dijo que se acordaron tres cosas: “La plena vigencia y el reconocimiento del acuerdo del 18 de marzo” entre el CES y Fenapes, “la plena vigencia del Estatuto del Funcionario Docente, con lo cual se reconoce que se estaban llevando a cabo acciones que lo violentaban”, y un “compromiso de las partes en abordar en un ámbito que involucra” a la Coordinadora de Sindicato de la Enseñanza del Uruguay “vinculado a la libertad sindical”. Olivera comunicó que no se realizará el paro previsto para la semana que viene pero confirmó que se mantiene el paro de 24 horas para el 15 de setiembre en el marco del paro general parcial del PIT-CNT. “El lunes a las 15.00 va a haber una bipartita entre el CES y Fenapes. Hay una agenda de temas bastante importante para abordar. Ese día se va a comenzar a trabajar en la elección de horas para 2017”, anunció, dejando en claro que se retoman las negociaciones que se habían suspendido. Otro de los temas a discutir es “la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema corporativo, desde el punto de vista informático, que está generando graves inconvenientes porque tiene fallas muy importantes que la administración no ha corregido hasta el momento”.