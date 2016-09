Estuve bien

El ex presidente José Mujica se refirió a la situación que vive el ex preso de Guantánamo Jihad Diyab, quien se encuentra hace 28 días en huelga de hambre, y dijo que a pesar de su situación no se arrepiente de haberlo traído a Uruguay.

En declaraciones a VTV, Mujica dijo: “no me arrepiento de haberlo traído porque estaba en una cárcel inmunda, pero mi error fue otro: no entender que ahora tienen ese aparatito que es el teléfono y se pueden comunicar con otras partes”.

No obstante, Mujica reconoció que fue un error “pensar que estos eran como aquellos inmigrantes que bajaban de los barcos y venían a trabajar”. Ahora, sostuvo, “lo alteraron psíquicamente” y “lamentablemente está muy mal”.

Mujica también se refirió a una posible candidatura del actual ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y dijo que no sabe si “es el mejor candidato, pero es lo que hay, valor”. Según admitió, él también está presionado para ser candidato, por lo que se encuentra “entre dos fuegos cruzados”: “los míos, que quieren que sea, y los otros, que me pegan porque creen que quiero ser”. El ex mandatario sostuvo que actualmente lo que necesita es “vida”: “a esta altura tengo que ganar vida, porque me dan todos los valores altos, la glicemia, etc”.