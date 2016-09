EL FARO del Final del Mundo

Éxito: reasignarán presupuesto de Sistema de Cuidados para educación y niños podrán aprender a cuidarse solos

Luego de varias idas y vueltas, el oficialismo parece haber llegado a un acuerdo para modificar el artículo de la Rendición de Cuentas que recortaba gastos del presupuesto para la educación. Gran parte del dinero provendrá del no llenado de las vacantes que se generen en el Estado. “Gastamos miles de millones de pesos preparando la reforma del Estado y los cambios en el régimen de ingreso de funcionarios públicos, y ahora resulta que no van a entrar más. Si esto es ahorro, no quiero ni saber lo que será el gasto”, aseguró un funcionario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Otra parte del dinero provendrá de recortes al Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). Si bien este punto generó rechazos en la interna del oficialismo, los impulsores de las modificaciones a la Rendición de Cuentas defendieron su propuesta. “Es cierto, va a haber menos dinero para cuidar a los ancianos y los discapacitados. Pero, por otro lado, vamos a tener recursos para enseñarles a los niños y adolescentes a cuidarse por sí mismos. Así que cuando crezcan y el SNIC sea recordado como un proyecto que fracasó debido a la falta de compromiso del sistema político, van a poder valerse por sí mismos. No es un paso hacia atrás. Es una apuesta al futuro”, aseguró un diputado del Frente Amplio. Desde que comenzó la discusión del Presupuesto se está manejando la posibilidad de reformar la Caja Militar, ya que en algunos sectores del oficialismo creen que es injusto recortar el gasto social y al mismo tiempo mantener las jubilaciones altas de los militares. El semanario Búsqueda publicó en su edición de ayer que el dictador Gregorio Álvarez recibe 150.000 pesos de jubilación. Según el artículo periodístico, hace seis meses algunos dirigentes del Movimiento de Participación Popular le plantearon a Eleuterio Fernández Huidobro, quien en ese entonces era ministro de Defensa Nacional, que con parte de esa jubilación se podría construir una escuela. El jerarca se habría mostrado favorable a esta alternativa, pero siempre y cuando la escuela se llamase Gregorio Álvarez.